Сенатор Рязанский объяснил, что мешает самозанятым получить поддержку во время пандемии

Москва, 20 апреля. В России не выработана система поддержки самозанятых граждан, поскольку они не спешат легализоваться и платить налоги. Государство будет понимать, как помочь этой категории бизнеса, когда в стране станет больше официальных самозанятых. Об этом Федеральному агентству новостей заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Сейчас системы поддержки самозанятых в России не существует. При этом у них достаточно тяжелое время, поскольку реализация услуг, которые они оказывают, сегодня усложнена. Государство же может оказывать какую-либо помощь только официальному бизнесу. Но, учитывая, что легализовались у нас пока только небольшое количество самозанятых, мы не знаем, с какими именно проблемами они сейчас сталкиваются», — сказал он.

Собеседник ФАН отметил, что пандемия коронавируса и вызванный им экономический кризис могут стать поводом для того, чтобы самозанятые воспользовались принятым законом и легализовались. По его словам, сейчас такие граждане не могут даже получить пособие по безработице, поскольку с 1 января 2020 года для этого нужно официально проработать в течение 60 дней.

«Если они начнут исправно платить налоги, тогда государство начнет их замечать, и, если вдруг самозанятый потеряет доход из-за независящих от него причин, он сможет попросить от государства помощь. Например, попросить о кредите либо о постановке на биржу труда, чтобы получить поддержку», — сказал Рязанский.

Напомним, что 1 апреля президент Владимир Путин подписал закон о праве регионов самостоятельно вводить налог на самозанятых граждан. По информации Федеральной налоговой службы, число участников эксперимента по налоговому режиму для самозанятых в России уже превысило 600 тысяч человек.

Власти Китая сообщили о вспышке нового типа коронавируса в городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения позже объявила о пандемии коронавируса во всем мире. Согласно последним данным, в России зарегистрирован 47121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.