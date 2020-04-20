Путин сообщил об увеличении производства медицинских масок в РФ до 7,5 млн в сутки

Москва, 20 апреля. Президент РФ Владимир Путин сообщил об увеличении объемов производства медицинских масок до 7,5 млн в сутки.

«Мы в начале марта производили внутри страны всего 1 млн 200 тыс. масок, до конца месяца будем производить уже 3,5 млн в сутки, в ближайшее время — 7,5 млн будем производить», — рассказал глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Президент РФ добавил, что потребности в антисептиках удается обеспечивать без импорта.

В понедельник Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, участие в котором принимают ученые-вирусологи, инфекционисты, руководители ведущих профильных научно-исследовательских центров России. Кроме того, с докладами выступили вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава государства поддержал идею в первую очередь после создания вакцины от коронавируса провакцинировать медперсонал. Также поручил министерству здравоохранения ускорить процесс регистрации вакцины от коронавируса и ввоз медицинского оборудования для производства лекарства.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 20 апреля, в России у более чем 47 тысяч человек была выявлена коронавирусная инфекция, 3446 человек вылечились, 405 погибли. За сутки в стране зафиксировано 4,2 тысячи новых случаев заражения.