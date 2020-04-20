Сенатор Джабаров назвал бесчеловечным предложение выдворить из России всех мигрантов

Санкт-Петербург. 20 апреля. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал предложение «яблочника» Сергея Митрохина выдворить из России всех мигрантов. Своим мнением он поделился в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Я думаю, что выдворять всех — это не по-человечески. Если люди хотят выехать — да, мы, конечно, поможем. Но сейчас им некуда выезжать, потому что непонятно, какое лечение их ожидает, какая изоляция. Я думаю, это должен быть вопрос добровольный. Если люди хотят остаться на территории России, надо им помочь преодолеть кризис вместе с нами», — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что ксенофобия никогда не была присуща русскому народу.

«В самой ментальности русского народа — всегда помогать в трудную минуту своим друзьям и братьям, и, я думаю, что у подавляющей части населения будет абсолютно правильное понимание такого шага. Мы поможем», — сказал Джабаров.

«Мы не можем их бросить. Я вспоминаю, что в годы Великой Отечественной войны народы Узбекистана, Таджикистана, Киргизии принимали наших граждан и делили с ними последнюю лепешку. Мы им тоже должны помочь», — добавил он.

По мнению сенатора, ситуация с коронавирусом может поспособствовать сплочению и интеграции на постсоветском пространстве.

«Я думаю, что бесследно, конечно, этот кризис не пройдет. Многие вещи будут переосмыслены, в том числе миграционная политика. Думаю, что постепенно границы откроются и сообщение восстановится. Туристическая и трудовая миграция продолжится, но на это нужно время. Главное в настоящий момент — остановить распространение этой заразы. Мы закрываться не будем. Я уверен, мы еще сильнее интегрируемся, потому что вместе нам победить будет легче», — сказал Джабаров.

Ранее председатель московского отделения партии «Яблоко», депутат Мосгордумы Сергей Митрохин потребовал выдворить из России всех иностранных мигрантов.