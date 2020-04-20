Москва, 20 апреля. Антималярийные препараты показывают неплохую эффективность при лечении коронавируса, но их не следует принимать в профилактических целях. Об этом рассказала главврач московской клинической больницы №1 Татьяна Шаповаленко.

«Я бы не советовала принимать противомалярийные препараты в качестве профилактики коронавируса, так как они оказывают тяжелый токсический эффект на печень и почки. При этом подобные препараты нарушают внутрисердечную проводимость, что крайне опасно для пожилых пациентов. Далеко не всем пациентам мы можем назначать противомалярийные препараты», — рассказала Шаповаленко в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных новым вирусом во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 165 тысяч человек.

В России зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 405 человек скончались. Более 3,3 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавируса в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.