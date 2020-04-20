От депутата КПРФ Тарасова ждут объяснений выплаты премии помощнице

Москва, 20 апреля. СМИ и пользователи Сети по-прежнему ждут ответа от депутата Мосгордумы Павла Тарасова (КПРФ) по поводу содержания его помощницы за государственный счет. Об этом пишет Telegram-канал «Кремлевская прачка», комментируя недавний скандал.

«Ждем, когда коммунист Тарасов все-таки ответит на вопрос: «Получала ли его помощница в Мосгордуме и, по совместительству, гражданская жена Олеся Тутевич в ноябре 2019 года премию в размере 635 тысяч рублей?» — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года парламентарий потратил 635 тыс. рублей из бюджета на премию своей помощнице Олесе Тутевич, с которой у него сложились нерабочие отношения. Известно также, что девушка пользовалась служебным автомобилем народного избранника.

Сам Тарасов написал в Facebook, что помощники депутатов получают в соответствии со штатным расписанием, плюс-минус 10% в зависимости от квалификации. Подписчики потребовали предоставить документы, подтверждающие слова депутата, однако тот отказался.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, однопартийцы Тарасова в Мосгордуме сразу же бросились защищать соратника, отмечая, что он не обязан публиковать информацию о зарплатах своих помощников. А глава коммунистической партии в столичной думе Николай Зубрилин не стал брать на себя ответственность за Тарасова. Сейчас у Тарасова в МГД три помощника. Стандартная зарплата на этой должности составляет 35 тысяч рублей.

