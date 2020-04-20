Советник ЛНР обвинил Киев в сокрытии реальных цифр заражения коронавирусом в ВСУ

Киев манипулирует цифрами и скрывает реальную информацию о количестве зараженных коронавирусом украинских солдат. Об этом Федеральному агентству новостей заявил официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

ВСУ и коронавирус

Проживающие на территории Донбасса люди пожаловались на военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за нарушения режима самоизоляции на фоне пандемии нового типа коронавируса. Так, обратившись к командиру 30-й бригады ВСУ, местные жители рассказали, что в их доме проживают украинские военные, которые имеют симптомы коронавируса.

Эту информацию подтвердили и в Народной милиции ДНР. По их данным, у солдата, который проживает в доме, был обнаружен COVID-19.

Ранее министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Ольга Долгошапко сообщила, что ситуацию с пандемией нового типа коронавируса в ДНР удается держать под контролем. При этом пик заболеваемости еще не наступил.

Киев скрывает цифры

Как отметил Родион Мирошник, зона Операции объединенных сил (ООС) на подконтрольной Киеву части Донбасса — это отдельная резервация, где по факту действуют другие законы и игнорируются права человека. По его словам, у народных республик имеются многочисленные данные о распространении коронавируса среди членов вооруженных формирований Украины, но они тщательно скрываются — заболевшим записывают другие диагнозы.

«Но на Украине уже не могут скрывать данные по разрастанию заболеваемости в вооруженных формированиях, задействованных в зоне ООС. Уже официально подтвержден коронавирус у командующего Национальной гвардией Украины Николая Балана и его заместителя. Вы понимаете, с каким количеством людей контактирует командующий и как игнорируются правила карантина. Можно только предполагать, о каких масштабах заражения идет речь», — пояснил Родион Мирошник.

По словам советника главы ЛНР, официальные данные Минобороны Украины — это всего около 40 заболевших и один летальный случай. Но, как уверен Мирошник, это откровенная манипуляция и сокрытие реальной информации от своих же людей.

«Это угрожает лишь новыми заражениями и распространением вируса», — заключил Родион Мирошник.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.