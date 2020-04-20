Профессор Филатов объяснил, почему можно открыть закрытые из-за коронавируса школы

Москва, 20 апреля. Закрытые из-за коронавируса школы и детские сады можно открыть в России, предложил заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов на совещании с президентом РФ.

Профессор отметил, что воспитанники детских садов и школьники не болеют, и они природно защищены.

«У них нет высокой заболеваемости, и вирус, циркулируя на этих контингентах, будет дальше терять свою вирулентность. Он и сейчас теряет», — сказал эксперт.

На совещании также выступил член РАН, президент Российского респираторного общества Александр Чучалин, который сообщил, что три-четыре недели понадобится для минимизации последствий от распространения коронавируса.

В понедельник оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса представил обновленные данные о числе заболевших в стране. Согласно последним данным, в России зарегистрировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавируса, более трех тысяч пациентов смогли победить заболевание. От инфекции в России скончались 405 человек.

Напомним, в марте в России было принято решение о переводе школьников и студентов на дистанционное обучение. Также была перенесена сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 8 июня. Однако не исключено, что школьники и выпускники прошлых лет будут сдавать экзамены позднее.