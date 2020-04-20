Пожилой индиец кормит тысячи птиц во время карантина. ФАН-ТВ

66-летний Джозеф Секар просыпается с восходом солнца, чтобы успеть приготовить рис. На крыше своей террасы он соорудил кормушку из деревянных досок. Каждый день на «все включено» сюда слетаются тысячи зеленых попугайчиков.

«Сейчас, во время карантина даже многим людям приходится голодать, что уж там говорить про птиц. Обычно половину своего рациона птицы получают именно от людей, а уже остальное от природных источников. Сейчас им очень тяжело прокормиться, поэтому они прилетают сюда, и с каждым днем их становится больше», — рассказывает птичий опекун.

Про рисовый пир на крыше у Джозефа знают не только попугаи, но и все местные пернатые. К счастью, обходится без драк — пищи хватает всем.

«Я начал с одного килограмма риса, теперь же у меня порой уходит до 75. В зависимости от климата потребности птиц меняются. Если погода холодная, сюда могут прилететь от 4000 до 5000 попугаев», — отмечает Джозеф.

Сам Джозеф работает мастером по ремонту фотоаппаратов. Доход его невелик, на питомцев тратит до 40% заработка. Привычка заботиться о пернатых появилась в 2004 году, когда мощнейшее цунами обрушилось на побережье Индийского океана. В тот день к дому Секара прибилось несколько попугаев, он пожалел их и дал еды.

«Попугаи — очень чувствительны, всегда держатся подальше от людей и летают только на высоте 30 метров. Если они приближаются на более близкое расстояние и едят здесь, то это только потому, что птицы мне доверяют», — делится мужчина.

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