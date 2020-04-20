Мишустин выделил Росгвардии 1,3 млрд рублей на закупку средств защиты от коронавируса

Москва, 20 апреля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил Росгвардии 1 млрд 287 млн рублей на закупку средств для борьбы с коронавирусом. Соответствующее распоряжение в понедельник было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Средства выделяются из Резервного фонда и должны быть потрачены на медицинское оборудование. Речь, в частности, идет об автоматических анализаторах, аппаратах ИВЛ, бесконтактных термометрах, дефибрилляторах, приборах по обеззараживанию воздуха, средствах дезинфекциях, медицинских масках и перчатках.

Росгвардия должна будет внимательно контролировать расходование средств и до 1 февраля 2021 года отчитаться перед правительством о своих тратах. Отметим, что стражи правопорядка, как и врачи, находятся в зоне повышенного риска, поскольку вынуждены постоянно дежурить на улицах.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 47,1 тыс. случаев заражения коронавируса. Только за последние сутки число заболевших увеличилось на 4,2 тыс. человек. За все время эпидемии 3,4 тыс. человек выздоровело, 405 умерло. В понедельник президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины и ввоз медицинского оборудования для лечения коронавируса.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.



