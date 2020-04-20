Путин рассказал, кто первым получит вакцину после ее создания

Москва, 20 апреля. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение в первую очередь после создания вакцины от коронавируса провакцинировать медперсонал.

В понедельник Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, участие в котором принимают ученые-вирусологи, инфекционисты, руководители ведущих профильных научно-исследовательских центров России. Кроме того, с докладами выступили вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.

В ходе совещания заместитель главного внештатного специалиста по инфекционным болезням, заведующая научно-клиническим отделом Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения Москвы Елена Цыганова предложила в первую очередь после создания вакцины от коронавируса провакцинировать медперсонал.

«Я думаю, что это само собой разумеется. Прежде всего, медработников нужно защитить, потому что они на передовой находятся, это безусловно так», — отметил глава государства.

Также Путин поручил министерству здравоохранения ускорить процесс регистрации вакцины от коронавируса и ввоз медицинского оборудования для производства лекарства. Российский лидер также добавил, что власти могут выделить дополнительное финансирование, чтобы ускорить создание вакцины.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 20 апреля, в России у более чем 47 тысяч человек была выявлена коронавирусная инфекция, 3446 человек вылечились, 405 погибли. За сутки в стране зафиксировано 4,2 тысячи новых случаев заражения.