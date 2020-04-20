Глава узбекского землячества предложил амнистировать всех нелегалов в России к 9 Мая

Санкт-Петербург. 20 апреля. Президент межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов предложил провести в России «миграционную амнистию» к годовщине Великой Победы. Свое мнение он озвучил в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Мы стоим на пороге юбилея Великой Победы над фашизмом. Со дня на день я жду указ президента об амнистии, аналогичный тому, который был пять лет назад. Я считаю, что нужно обязательно ввести пункт — полностью амнистировать всех нелегальных иностранцев, находящихся на территории Российской Федерации, и дать срок — скажем, три месяца — на их легализацию», — подчеркнул Баратов.

По его оценкам, на территории России проживает порядка 2,5 млн нелегалов. Некоторые из которых проживают в стране по 20 лет и рожают детей без документов.

«2,5 млн мы выведем из тени, из криминала, и оттого, что они будут «по-белому» работать, в бюджет Российской Федерации сразу пойдут миллиарды», — заявил представитель землячества.

Ранее Баратов в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» заявил, что узбекские мигранты в России «проедают последние деньги», а атмосфера в мигрантской среде накаляется. В качестве меры поддержки Баратов предложил «банально раздавать людям еду», отметив, что никакой поддержки от правительства Узбекистана мигранты не видят.