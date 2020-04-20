Трудовые мигранты в условиях эпидемии

Мы подробно расскажем про указ Владимира Путина, согласно которому в период с 15 марта по 15 июня мигрантам не нужно будет платить за оформление трудового патента. Обсудим инициативу АСИ о временном приравнивании трудовых мигрантов и граждан России. Автор законопроекта об упрощении получения разрешения на учебу для иностранных старшеклассников в российских школах, депутат Госдумы Светлана Журова, расскажет о своих мотивах и аргументах.

Вместе с вами мы узнаем ответы на вопросы: сколько трудовых мигрантов вернулось на родину до закрытия границ, сократилось ли количество рабочих мест для иностранцев, на что живут эти люди, оставшись без работы? Ожидается ли рост преступлений со стороны жителей сопредельных государств? Будет ли послабление по получению трудового патента? Будет ли Россия ограничивать въезд трудовых мигрантов после снятия ограничительных мер, вызванных коронавирусом?

В прямой эфир выйдут экономисты, производители, ритейлеры, политики и чиновники.