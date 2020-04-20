Брутальный Агутин сразил поклонников новым имиджем

Москва, 20 апреля. Российский певец Леонид Агутин решил не запускать свой внешний вид на карантине, а использовать время для смены имиджа. Артист предстал перед фанатами в новом брутальном виде.

Агутин провел концерт в онлайн-формате. Поклонники отметили отросшую бороду певца. При этом раньше Агутин показывался фанатам небритым, но в этот раз борода была аккуратно выстрижена и уложена. Кроме того, поклонники отметили, что борода получилась чуть темнее волос. Тем не менее новый брутальный имидж сразил поклонников.

«Леонид Николаевич, вы такой классный с бородой!!! Вам идет!» — восхитилась tatyana_f_f.

Некоторые отметили сходство Агутина с лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем.

«С бородой похож на Макаревича», — добавила galinaigitova.

«Как вам идет борода! Супер», — написала elenapavlova3427.

Ранее Агутин поделился откровенными подробностями о своей семейной жизни. По его словам, секрет счастливого и долгого брака кроется в удивительной способности Анжелики Варум отпускать прошлое. Певица никогда не зацикливается на старых обидах, поэтому каждый день с ней начинается с чистого листа.