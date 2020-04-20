Действия ПНС ведут к росту числа заражений COVID-19 в Ливии

Триполи, 20 апреля. Количество жителей Ливии, у которых выявлена коронавирусная инфекция, возросло до 51 человека. Об этом в понедельник, 20 августа, в Twitter сообщил информационный портал The Libya Observer.

По информации портала, к 20 апреля в Ливии зарегистрирован 51 случай заражения COVID-19, один человек скончался. В общей сложности было проведено более 750 тестов на коронавирус. В изоляции находится почти четыре десятка человек.

Следует отметить, что угроза пандемии стала причиной введения в Ливии гуманитарного перемирия. На его основе 18 марта стороны внутриливийского кризиса условились прекратить любые боевые действия, тем самым препятствуя росту заражения коронавирусом. Однако вскоре террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) вновь обстреляли Ливийскую национальную армию (ЛНА), под ударом оказались и гражданские объекты. Кроме того, радикалы организовали массированное наступление на город Тархуна, обернувшееся для них полным провалом.

Города Триполи и Мисурата, оккупированные режимом Файеза Сарраджа, стали основными населенными пунктами, где COVID-19 распространяется быстрыми темпами. Причиной этому стало турецкое вмешательство — усилиями Анкары в Триполи и Мисурату прибывают сотни сирийских наемников, многие из которых являются переносчиками коронавируса. Несмотря на выявленные случаи заражения среди наемников, их все равно направляют в Ливию. Об одном из таких случаев ранее рассказывала американская журналистка Линдси Снелл.

Для гражданского населения захваченных боевиками районов еще одним ударом стал приказ главы «МВД» ПНС Фатхи Башаги, распорядившегося всех зараженных коронавирусом отправлять в тюрьмы, в то время как больницы открыты только для боевиков, получивших ранения в боестолкновениях с ЛНА.