Том Хэнкс и его супруга рассказали, как перенесли коронавирус

Лос-Анджелес, 20 апреля. Голливудский актер Том Хэнкс рассказал, как перенес коронавирус и с какими трудностями ему с супругой Ритой Уилсон пришлось столкнуться. Инфекцией пара заразилась в Австралии.

Хэнкс вспомнил, что испытывал слабость и сильные боли, которые мешали ему делать даже простые физические упражнения. Однако его жене пришлось хуже: у нее не только поднималась температура, но и пропали вкус и обоняние.

«Ее так тошнило, что ей приходилось ползти от кровати в другие части комнаты», — сказал актер.

Уилсон объяснила, что принимала прописанные ей таблетки от малярии, а также хлорохин, который сейчас тестируют как возможное средство от коронавируса. Супруга Хэнкса не знает, помогло лекарство или просто наступил момент спада болезни. Но у нее были сильные побочные эффекты.

«Я не могла ходить, и мои мышцы очень ослабли. Было некомфортно, я не хотела, чтобы ко мне прикасались. А потом началась лихорадка и озноб», — уточнила она.

Пара в итоге поборола заболевание, добралась до Лос-Анджелеса и сдала кровь для разработки вакцины против коронавируса, передает «Газета.ru».

«Мы заботились друг о друге. Нам повезло, что мы были вместе», — заключила Уилсон.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года, а затем вирус быстро распространился по миру. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. COVID-19 унес жизни уже более 166 тысяч человек, заразились свыше двух миллионов.

Некоторые специалисты считают, что вирус могли разработать в США и завезти на территорию КНР. На это, в частности, указывают банки с пометкой «Бактериологическая опасность», которые китайцы нашли на территории бывшего американского консульства в Ухани.