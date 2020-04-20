Путин поручил ускорить регистрацию вакцины от коронавируса

Москва, 20 апреля. Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения ускорить процесс регистрации вакцины от коронавируса и ввоз медицинского оборудования для производства лекарства. Такое распоряжение глава государства сделал, выступая на совещании, посвященном эпидемиологической ситуации в стране.

«Надо все систематизировать. Это касается и ускорения разрешительных процедур, имеется ввиду по линии Росздрава, и касается всех других административных процедур, в том числе и таможенных, при завозе необходимого оборудования», — отметил Путин.

Российский лидер также добавил, что власти могут выделить дополнительное финансирование, чтобы ускорить создание вакцины.

Отметим, что отсутствие вакцины и естественного иммунитета стало одной из причин быстрого распространения коронавируса по всему миру. Работа по созданию иммунной сыворотки ведется не только в России, но и в других странах. По оценке экспертов, вакцинация населения начнется только через 10-11 месяцев, с учетом всех клинических испытаний.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.