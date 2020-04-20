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Самонкин заявил, что незаконные митинги в США показали слабость американской власти

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Самонкин заявил, что незаконные митинги в США показали слабость американской власти

Москва, 20 апреля. Политолог Юрий Самонкин напомнил российским политикам об уголовной ответственности, которая предусмотрена во многих странах за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

Более двух тысяч человек вышли на митинг в административном центре штата Вашингтон — Олимпии. Американцы, несмотря на указ губернатора штата о запрете собраний 50 человек и более, вышли на улицу и потребовали отменить карантинные ограничения.

Прошедшая в американском городе акция показала, что власти Штатов не были готовы к эпидемии, и люди устали от бессилия, отметил президент Евразийского института молодежных инициатив.

«Это показывает не только слабость власти, но и общую неготовность американской системы здравоохранения в целом к борьбе с пандемией», — сказал эксперт, напомнив, что США являются лидером по числу заболевших и летальных исходов из-за коронавируса.

Самонкин заявил, что незаконные митинги в США показали слабость американской власти

Политолог убежден, что США пострадали из-за своих геополитических амбиций. Дело в том, что большая часть денег тратилась на оружие, развязывание оранжевых революций по всему миру, подчеркнул Самонкин.

«Америка была просто не готова к такой ситуации. Митинги говорят о некой усталости, и мы видим неспособность власти справиться с волной протестов в отдельно взятых штатах», — констатировал эксперт в беседе Nation News.

Политолог также указал, что некоторые политические силы России пытаются спекулировать на теме коронавируса. Речь идет о коммунистах и движении «Весна»

Самонкин напомнил, что во многих зарубежных странах нарушители могут нести не только административную, но и уголовную ответственность. По его мнению, только за счет ужесточения закона можно повлиять на нарушителей, которые подвергают опасности не только себя, но и окружающих.

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Источник: Nation News
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