Узбекские мигранты в России проедают последние деньги

Санкт-Петербург. 20 апреля. Большинство трудящихся из Узбекистана в России остались без работы, им пора раздавать бесплатную еду, заявил президент межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов. Такое мнение он озвучил в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Проблема в том, что в связи с пандемией основная масса трудящихся осталась без работы. Последние деньги проедают, и изо дня в день все больше и больше накаляется атмосфера», — подчеркнул он.

Баратов отметил, что узбекские мигранты в России не ощущают практически никакой поддержки от родного правительства. По его словам, сейчас доходы падают и в тех отраслях, которые продолжают работать в условиях пандемии, например, в такси.

«Так как сейчас страна в основном сидит дома, естественно, пассажиров мало. Таксистов много, но основная масса людей дома сидит, на работу не ходит. Выход, чтобы не было трагедии — нужно уже банально раздавать еду людям», — заявил глава землячества.

Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов предсказал рост преступности в среде иностранцев, остающихся без работы.

«На данном этапе серьезного всплеска преступности нет, я ожидаю его на следующей неделе или через неделю. Потому что ситуация, которая складывается, ухудшается с каждым днем», — подчеркнул он в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

В то же время Коженов выступил против выдачи пособий безработным мигрантам. По его словам, вынужденное безделье может привести к росту уличной преступности, как это произошло в странах Европы.