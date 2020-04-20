Галкин заточил Пугачеву в замке из-за коронавируса

Москва, 20 апреля. Популярный юморист и шоумен Максим Галкин не позволяет своей супруге Алле Пугачевой выходить из замка из-за коронавируса. Как стало известно СМИ, из-за запрета артиста примадонна не может даже подышать воздухом в собственном саду.

15 апреля заслуженная певица отпраздновала день рождения — ей исполнился 71 год. В этот день к расположенному в деревне Грязь замку семьи Галкина и Пугачевой прибывали автомобили с помощниками российских звезд, желающих поздравить примадонну и передать ей подарки, сообщает НТВ в программе «Ты не поверишь!».

«Максим Галкин сразу предупредил — к Пугачевой он и на пушечный выстрел никого не подпустит. Примадонна в зоне риска из-за коронавируса», — говорится в сюжете.

По данным телеканала, отмечать праздник Пугачевой пришлось за семью замками. Возможно, Галкин заточил супругу в замке и не дал ей выйти в сад, поскольку не успел подготовить для именинницы сюрприз — артист хотел установить на территории несколько скульптур. Тем не менее, звезды нашли возможность поздравить певицу. Например, король российской эстрады Филипп Киркоров отправил имениннице коробку с красным бантом. А певец Николай Басков прислал Пугачевой бутылку коллекционного вина и записал для примадонны видеопоздравление.

Ранее Максим Галкин показал в соцсетях, как их с Пугачевой дети поздравили маму с 71-летием. Лиза и Гарри прочитали стихи, чем довели певицу до слез. Продемонстрировал юморист подписчикам и саму примадонну в летящем платье. Пользователи соцсетей были поражены стройной фигурой заслуженной певицы.