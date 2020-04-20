Экономист объяснил важность льготной ипотеки для« оживления» экономики России

Снижение ставок по ипотеке — это сигнал того, что деньги в России будут дешеветь, но это способствует поддержанию экономики страны. Так руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев прокомментировал Федеральному агентству новостей старт приема заявок по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.

С 20 апреля российские банки, в числе которых ВТБ, «Дом.рф», Альфа-Банк начали принимать заявки от граждан, желающих получить ипотеку на льготных условиях. В частности, кредитные учреждения предлагают клиентам получить ипотеку на уровне озвученных президентом Владимиром Путиным 6,5%. В свою очередь, Промсвязьбанк принял решение опустить свою ипотечную программу до 6% годовых.

Нынешние условия для приобретения жилья будут доступны для населения вплоть до 1 ноября 2020 года, а сниженная ставка будет действовать в течение всего периода кредитования. Россияне в рамках программы могут выбрать квартиру в новостройке с максимальной стоимостью в Москве и Санкт-Петербурге — 8 миллионов рублей, в других регионах России — 3 миллиона рублей.

Экономист Александр Разуваев считает, что этот шаг поможет рынку недвижимости хоть как-то продержаться, потому что в практически во всех отраслях экономки «падение оборотов более 50%».

«Кроме того, 24 апреля будет заседание ЦБ, на котором будет принято решение о снижении ключевой ставки. Мы можем увидеть ставку в 5%, потому что у нас инфляция ниже таргета [цели кредитно-денежной политики ЦБ] в 4%. Поэтому ключевая ставка в пять или даже четыре с половиной, чтобы оживить экономику, смотрится естественно. В связи с этим, если ключевая ставка четыре с половиной, то ипотека под шесть с половиной — это вообще нормально», — отметил Разуваев в беседе с ФАН.

Однако руководитель ИАЦ «Альпари» прогнозирует России во втором квартале серьезное падение ВВП, что также отразится на ставке по ипотеке и ключевой ставке ЦБ.

«Я надеюсь, что в третьем квартале будет перезагрузка, мы отделаемся легким испугом, и тогда ключевая ставка и ставка по ипотеке пойдут вниз. По крайней мере снижение ставок по ипотеке — это отражение ожиданий не только господдержки, но и того, что деньги в России будут дешеветь. Они дешевеют во всем мире и это является попыткой хоть как-то поддержать экономику», — пояснил собеседник ФАН.

При этом Разуваев рассказал, что квартиры могут в России подешеветь вследствие понижения стоимости нефти.

«У нас активы — это производные от стоимости нефти. Если квартиры будут дешеветь, то будет спрос. К тому же если вы работаете в госсекторе или крупных полугосударственных компаниях, то вам вряд ли что-то угрожает», — добавил экономист.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу, по которой можно будет взять жилье комфорт-класса по ставке 6,5%. Как уточнил глава государства, пониженная ставка по кредиту будет действовать весь срок выплаты. Обратиться за такой ипотекой можно до 1 ноября текущего года. Путин поручил правительству обеспечить скорейший запуск программы. В 2020 году на ее реализацию будет направлено 6 млрд рублей, добавил президент РФ.