Москва, 20 апреля. Главный врач московской клинической больницы №1 Татьяна Шаповаленко рассказала о состоянии и лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

По ее словам, в начале эпидемии медики были удивлены течением коронавируса, так как у многих пациентов фиксировалось резкое ухудшение состояния.

«Пациент к нам поступает, мы начинаем его лечить и добиваемся положительной динамики. При этом через пять дней у пациента полное обрушение, после чего мы вынуждены его переводить в реанимацию», — рассказала Шаповаленко в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 165 тысяч человек.

На территории России зарегистрировано более 47 тысяч случаев заражения новым вирусом, 405 человек умерли. Более 3,3 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.