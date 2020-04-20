Башаров откровенно рассказал о своих женщинах и алкоголизме

Москва, 20 апреля. Российский актер Марат Башаров откровенно рассказал о двух самых обсуждаемых его проблемах: алкоголе и избиении женщин.

Башаров стал героем шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Актер ответил на вопрос о том, поднимал ли он руку на женщин. Башаров, не задумываясь, подтвердил слухи и даже объяснил, зачем он это делал.

Кроме того, актер признался, что его сердце занято. Но артист отказался называть имя пассии.

Однако главной неожиданностью шоу, которое выйдет в субботу, 25 апреля, станет «секрет на миллион». Артист признался, что ранее никогда не затрагивал эту тему. Судя по вопросу ведущей, речь идет о внебрачном ребенке актера.

Ранее Башаров признался, что мечтает о возвращении к бывшей жене Елизавете Шевырковой. Шевыркова была третьей по счету женой Башарова, прожив в браке около трех лет, пара рассталась из-за агрессивного поведения актера и его пагубного пристрастия к спиртному. Под воздействием алкоголя Башаров сломал супруге нос. Сам артист отрицал какие-либо проблемы в семье, заверяя, что дома у него все в порядке. Но позже женщина решила прекратить отношения. Башаров заявил, что мечтает вернуть любимую женщину, хотя до сих пор злоупотребляет горячительными напитками.