Сенатор Морозов предрек США новую Великую депрессию из-за коронавируса

Американская стратегия глобализма столкнулась с настоящей катастрофой, которую экономика США может не пережить. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации, сенатор Игорь Морозов.

Глубокий кризис

На фоне пандемии нового типа коронавируса в Соединенных Штатах отмечается фантастический рост безработицы и падение потребительского спроса, что ведет к резкому сокращению ВВП и государственного бюджета.

Только по последним данным США сегодня с огромным отрывом лидируют в мире как по количеству зараженных коронавирусом (755 тысяч человек), так и по числу скончавшихся (40 тысяч). И это при том, что такие большие цифры были зафиксированы на фоне того, что 90% американского населения так или иначе соблюдают режим самоизоляции. Но эпидемия коронавируса не только не выходит на плато (когда количество заболевших не растет), но ее окончание даже не просматривается в ближайшем будущем.

В свою очередь нобелевский лауреат в области экономики Джозеф Стиглиц уверен, что в Соединенных Штатах была выстроена экономика «без амортизаторов». Это система, которая заточена на максимальное извлечение выгоды. Но при этом она оказалась крайне неустойчивой и подверженной рискам.

«Люди балансируют, как на веревке, не имея под собой страховочной сетки. И такие ситуации, как сегодняшняя, фактически сбрасывают их вниз», — замечает Стиглиц.

«Все разрушилось на глазах»

Как отметил сенатор Игорь Морозов, США — это самая крупная экономика мира. Пандемия показала, насколько американская экономика зависима. Новые вызовы превращаются в угрозу цивилизации.

«На примере модели экономики США мы должны рассматривать всю ситуацию в глобальной экономике. Те государства, которые оказались более подготовленными политически и организационно к пандемии, выйдут с меньшими потерями, чем США. Все, что делал американский президент Дональд Трамп за последние три года, разрушилось на глазах. Экономика США виртуальная», — пояснил Игорь Морозов.

По мнению сенатора, стратегия глобализации столкнулась с настоящей катастрофой. И это для нее экономическая пандемия, которая затем начнет разрушать остальные зависимые от нее геоэкономические цепочки.

«И поскольку Россия с 2014 года была в изоляции, в условиях ограничительных мер, то подобные нам экономики будут переживать этот спад легче. США нужно понять, что политика санкций должна быть отменена. В первую очередь, в интересах восстановления американской экономики. Все должны после выхода из пандемии коронавируса восстанавливать межрегиональные и межгосударственные экономические цепочки (торговые и технологические). И США самостоятельно выйти из этого кризиса не смогут», — добавил Игорь Морозов.

По мнению сенатора, Соединенные Штаты слишком зависимы от геоэкономики, мировых финансовых рынков и от рынков сбыта своей продукции. Поэтому США ждет тяжелейший кризис подобный тому, что происходил в 1929-1932 годах — во время Великой депрессии.

«Если США не смогут восстановить добрососедские отношения с Россией, Китаем и Ираном, то выбираться ей придется тяжело», — заключил Игорь Морозов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.