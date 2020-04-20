Недовольные карантином жители Владикавказа устроили незаконный митинг

Владикавказ, 20 апреля. Жители Владикавказа устроили несанкционированный митинг на площади Свободы, протестуя против карантина.

К месту проведения акции стянуты силы Росгвардии для предотвращения беспорядков. На переговоры к протестующим вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, сообщает Infox.ru.

Напомним, что режим самоизоляции был введен в большинстве российских регионов для того, чтобы сдержать эпидемию коронавируса, охватившую Россию и другие страны мира с начала этого года. Это значит, что выходить на улицу разрешается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 47,1 тыс. случаев заражения коронавируса. Только за последние сутки число заболевших увеличилось на 4,2 тыс. человек. За все время эпидемии 3,4 тыс. человек выздоровело, 405 умерло.

Продолжающаяся прогрессия заболевания свидетельствует о том, что пик эпидемии в России еще не пройден. Эксперты предполагают, что это может произойти летом, однако точных прогнозов никто сделать не может — человечество впервые столкнулось с таким вирусом и пока что имеет слишком мало информации о нем.

Вспышка коронавируса впервые произошла в конце прошлого года в Китае. Предположительно источником инфекции были летучие мыши, которых в КНР принято употреблять в пищу. Ученые полагают, что вирус мутировал в этих животных и стал опасным для человека.

Небывалая скорость распространения заразы, которая за несколько месяцев спровоцировала мировую пандемию, объясняется несколькими факторами: отсутствием иммунитета к новому типу коронавируса, отсутствием вакцины, высоким уровнем глобализации, поздним реагированием многих стран на угрозу и трудностью диагностики. Заболевание имеет симптомы обычной простуды, а в некоторых случаях и вовсе протекает без симптомов.