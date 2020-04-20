ООН доложила о мародерстве, осквернении трупов и других преступлениях ПНС в Сурмане

Триполи, 20 апреля. Организация Объединенных Наций (ООН) выразила обеспокоенность в связи с беспорядками в Сурмане, которые происходят после захвата города разрозненными группировками так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

По данным ООН, силы премьер-министра Файеза Сарраджа, оккупировавшие под руководством турецких военнослужащих несколько городов на западе Ливии, устроили бесчинства в Сурмане и Сабрате. Боевики нападают на местных жителей, симпатизирующих фельдмаршалу ЛНА Халифе Хафтару, устраивают публичные казни и всячески запугивают население показательными расправами.

Рабочая группа Организации также сообщила, что незаконно узурпировавшее ливийскую власть ПНС освободило более четырехсот заключенных из тюрем без надлежащего судебного разбирательства и проверок. Помимо прочего, сирийские наемники и террористы ПНС, которые помогли протурецким формированиям Сарраджа во время наступления на Запад Ливии, оскверняют трупы, занимаются мародерством и грабежом.

Оккупанты, в рядах которых состоят джихадисты, осуществляют поджоги государственной и частной собственности в западных прибрежных городах североафриканского государства. ООН заявила, что следит за развитием событий и признает, что действия ПНС являются грубым нарушением международного законодательства, прав человека и гуманитарного перемирия, которое официально действует в Ливии с 18 марта.

Ранее официальный представитель ЛНА Ахмад Мисмари подробно рассказал, что после захвата Сабраты и Сурмана, террористы ПНС устроили в регионе откровенный беспредел. Спикер Ливийской армии направил данные по многочисленным нарушениям нелегитимного по условиям Схиратских соглашений «правительства» Сарраджа в ООН. Также он отметил, что жители захваченных городов остались один на один с террористами, которые не скрывают, что действуют, согласно фетве ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.