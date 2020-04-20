Сирия, 20 апреля. ВКС РФ перехватили американский самолет-разведчик в воздушном пространстве Сирии. На юге Идлиба сирийская армия ведет огонь по укреплениям «Хайят Тахрир аш-Шам». В Дейр-эз-Зоре курдские боевики совершили нападение на Национальные силы обороны.Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: перехватили самолет-разведчик международной коалиции на западе Сирии.

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по опорным пунктам террористов «Хайят Тахрир аш-Шам на юге Идлиба.

«Демократические силы Сирии» (SDF): вступили в перестрелку с членами Сил национальной обороны в Дейр-эз-Зоре.

Национальные силы обороны (NDF): отразили нападение курдских боевиков и лишились одного бойца в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Латакия

Как сообщает РИА Новости, российский истребитель поднимался с авиабазы ВКС РФ в Латакии «Хмеймим» для идентификации воздушной цели, следовавшей в сторону российских объектов в Сирии. Как сообщает Минобороны РФ, это оказался самолет ВМС США. Американский самолёт-разведчик свернул в сторону после того, как истребитель ВКС РФ взял его на сопровождение. Несколькими днями ранее Су-25 перехватил американский противолодочный самолет Poseidon P-8A над акваторией Средиземного моря.

Провинция Алеппо

Как сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска» подконтрольная Анкаре «Дивизия Султан Мурад» расположила огромный постер с портретом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на фоне флагов Турции и так называемой «вооруженной оппозиции» на горе Дарнык к северу от Африна.

В то же время группировка продолжает активно перебрасывать боевиков с севера Сирии в учебно-тренировочные лагеря в Турции и в Ливию для участия в боях на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС). По информации портала SOHR, всего в Ливию было переброшено около 5300 членов «Дивизии Султан Мурад», «Султан Сулейман Шах», «Дивизии Аль-Хамза» и «Лива Сукур аш-Шималь». На прошлой неделе в Алеппо прибыл конвой убитых и раненных в Ливии боевиков, по предварительным данным в его составе в САР прибыли 153 человека. Сегодня, по обновленным данным портала, количество пострадавших достигло 199.

Провинция Дейр-эз-Зор

В деревне Аль-Джалам произошло столкновение между членами военного совета Дейр-эз-Зора, подконтрольного боевиками «Демократических сил Сирии», и ополченцами Национальных сил обороны. Как сообщает агентство AnbaSyria, в завязавшейся перестрелке был ранен один член NDF. Подробности произошедшего и причина конфликта не приводятся.

Как передает медиаресурс Deir Ezzor, Корпус Стражей Исламской революции и «Катаиб Хезболла» эвакуировали часть своих штабов в городе Меядин, переместив их на окраины города в район Аль-Мазаре, где было развернуто тяжелое вооружение, включая пушки, артиллерийские орудия и ракетные установки.

Провинция Идлиб

Комиссия по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала два нарушения. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано, как сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ. Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев пока не проводил гуманитарные акции в связи с введением комендантского часа из-за угрозы коронавируса. Ранее ведомство сообщало, что террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» открыли огонь по мирному поселку.

Как передает агентство Step News, на юге провинции боевики спровоцировали сирийских военнослужащих на ответные боевые действия в районе поселений Аль-Фарах, Кансафра, Сафухан и Аль-Бара. САА отрыла огонь по укреплениям «Хайят Тахрир аш-Шам» огонь из тяжелой артиллерии.