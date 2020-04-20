Осташко призвал правоохранителей обратить внимание на журналиста «Новой газеты» Короткова

Москва, 20 апреля. Либеральное издание «Новая газета» оказалось подходящим местом для таких беспредельщиков, как журналист Денис Коротков, считает главный редактор PolitRussia Руслан Осташко.

Федеральному агентству новостей ранее удалось выяснить, как так называемый «борец за правду» Коротков во времена службы в милиции помогал решать вопросы петербургскому криминалитету. По сути, пытал одних бандитов в угоду другим. После очередного такого «допроса», проведенного Коротковым, 33-летний уроженец Украины Иван Ковбан больше никогда не сможет нормально ходить.

Теперь же журналист антироссийской, согласно Классификатору СМИ, «Новой газеты» как ни в чем не бывало, рассказывает о том, как правоохранители нарушают закон. При том, что сам брал взятки от преступников и угрожал коллегам. Его до сих пор подозревают в связях с террористами, чеченскими боевиками.

Осташко не удивило, что Коротков пришелся очень кстати в таком месте, как «Новая газета». Журналиста он охарактеризовал как беспредельщика из 90-х, который боготворит времена, когда вопросы можно было решать подкупом, силой и оружием.

«Оказалось, что «Новая газета» со всеми своими помоями, которые она выливает на нашу страну, это как раз место, где такие люди, как Коротков, оказались нужны», — цитирует Осташко Nation News.

Он призвал правоохранителей обратить внимание как на самого Короткова, так и на работу «Новой газеты».

«Коротков нашел себя в журналистике, именно в коллективе «Новой газеты». Это говорит о самом коллективе «Новой», прежде всего», — констатировал Осташко.

Коллектив «Новой газеты», помимо Короткова, ярко характеризует и ее главный редактор Дмитрий Муратов. ФАН недавно провел расследование о его теневых доходах. Оказалось, что благодаря связям журналиста его дочь Ксения с 2017 по 2019 год заработала около 40 миллионов рублей, а гражданская жена Ирина Столярова заполучила недвижимость на сумму около 350 миллионов. Деньги на элитные квартиры и дома Муратов получал за публикацию заказных материалов.