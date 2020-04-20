Пригожин ответил Макаревичу, разделившему россиян на два «биологических вида»

Музыкант Андрей Макаревич отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза», заявив, что население России четко разделилось на два «биологических вида» — один читает книги, другой смотрит телевизор. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова Макаревича.

На своей странице в Facebook Андрей Макаревич отметил, что книга Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» собрала всевозможные премии и была очень тепло встречена читателями, а вокруг фильма, снятого по ней, «поднялась вонь».

«Оказывается, и историю переврали, и героическое прошлое страны оболгали, и вообще Родину не любят... В общем, типичное «оскорбление чувств верующих». Что такое? Книжка про одно, фильм про другое? Да нет. Книжка хорошая, фильм плохой? Тоже нет. А Чулпан (Хаматова, исполнительница главной роли в сериале. — Прим. ФАН) вообще прекрасна. Просто население наше четко разделилось на два, простите, биологических вида. Одному виду свойственно читать книги. Другой вид смотрит телевизор. Про прочие различия между ними умолчу — говном закидают. Наши пропагандисты за шесть лет провели безупречную селекцию. Плоды, правда, пожинать только начинаем», — написал Макаревич.

С музыкантом отчасти согласился музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

«Сейчас, на фоне карантина и кризиса, с которыми мы все столкнулись, я хочу сказать, что пребываю в шоке от части нашего общества. Я просто не представлял, в каком обществе мы живем! Потому что я не понимаю, как можно слать проклятия в адрес фантастической актрисы Чулпан Хаматовой. Она блестяще играет роль в кино. Она мать, она потрясающая женщина. Как можно ее вообще оскорблять? И неважно, насколько книга расходится с фильмом! Раньше в Советском Союзе люди писали критические произведения, проводили анализ книги или фильма. И не было такого, чтобы поставили клеймо — и точка. А сейчас получается, что мы живем в обществе каких-то инквизиторов, не ценящих ни прошлое, ни родство, ни чужое мнение», — возмутился Пригожин травле, которой подвергся сериал «Зулейха закрывает глаза» и актеры, задействованные в нем.

По мнению продюсера, ошибкой было делать премьеру фильма в сегодняшнее непростое время.

«Тяжеловато в условиях карантина смотреть тяжелый фильм. Но я смотрю. Для меня это познавательно. Я тот, кто не успел прочитать книгу, а Валерия (певица, супруга Иосифа Пригожина. — Прим. ФАН) — прочитала. И мы сопоставляем все обстоятельства. Огульные проклятия в адрес актрисы — это так низко. И все эти сравнения — что лучше, а что хуже. Так не годится! Очень неприятно слышать все эти отзывы о сериале. Как будто мы живем среди Шариковых. Это эмоциональная незрелость. В этом я согласен с Андреем Макаревичем. У нас пропало человеколюбие. Вокруг ханжество и хамство. Можно быть богатым человеком, но нищим в душе. Богатство человека измеряется интеллектом и знаниями. Важно умение равняться на умных, а не оставаться внизу. А общество у нас, к сожалению, не разбирается во многих вещах. Круг умных людей сужается», — сказал Пригожин в комментарии Федеральному агентству новостей.

При этом продюсер ответил на слова Макаревича о пропаганде, которая якобы воспитала таких оголтелых телезрителей.