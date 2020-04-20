Эксперт описал последствия полного исчезновения иностранных мигрантов в России

Санкт-Петербург. 20 апреля. Если все иностранные мигранты покинут стройки Петербурга, темпы строительства в городе сократятся в два раза, считает председатель петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов. Такой прогноз он озвучил в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Одна из самых высоких квот на возможность использования трудовых мигрантов у нас в строительстве. Деятельность трудовых мигрантов зачастую связана с неблагоприятными погодными условиями. Сами представьте: вязать арматуру в минус 20 градусов, в дождь, в снег — это самый сложный технологический цикл. Я могу с полной уверенностью сказать: чтобы заместить тот объем мигрантов, который существует в строительстве, наших ресурсов не хватит», — подчеркнул Панов.

По его словам, замещение иностранных граждан россиянами потребует поднятия зарплаты рабочим, а оно неминуемо повлечет за собой удорожание недвижимости.

«В ЖКХ трудится большое количество мигрантов, и многие говорят о том, что они исправно и качественно исполняют свою работу. Сейчас на ставку того же дворника очень сложно найти человека, который свяжет свою трудовую деятельность с такими физически затратными процессами», — отметил Панов.

Он подчеркнул, что в случае полного исчезновения иностранных рабочих строительство в Петербурге может замедлиться в два раза.

«Вывезти всех мигрантов — это будет очень болезненный шаг, конечно. На 50% сокращение по темпам [строительства] мы абсолютно точно увидим», — сказал Панов.

По его словам, в случае замещения иностранных рабочих россиянами жилье в Петербурге подорожает на 5-7%.