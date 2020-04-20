Москва, 20 апреля. Коронавирусная инфекция ведет себя не так, как обычно, нарушая каноны классической эпидемиологии. Об этом заявила главный врач московской клинической больницы №1 Татьяна Шаповаленко в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

«Когда у нас количество тяжелых пациентов стало зашкаливать, а также увеличилось число переводов на искусственную вентиляцию легких мы были в некой растерянности, так как ничего подобного ранее мы не видели. Эта инфекция ведет себя не так, как обычно», — пояснила Шаповаленко.

Она также добавила, что использование тяжелых препаратов при лечении коронавируса не дают гарантии успеха.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей коронавирусной инфекции во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 165 тысяч человек.

В России зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения, 405 человек скончались. Более 3,3 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавируса в некоторых регионах России был введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.