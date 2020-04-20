Милонов назвал двойным преступлением расправы Короткова над арестантами

Москва, 20 апреля. Следственный комитет РФ должен проверить информацию о преступлениях, которые мог совершить автор «Новой газеты» Денис Коротков. Такое мнение высказал в понедельник депутат Госдумы Виталий Милонов.

Так он прокомментировал расследование Федерального агентства новостей, в котором рассказывалось, как Коротков, еще будучи полицейским, пытал арестанта и даже сделал его инвалидом. Преступление сошло силовику с рук благодаря взятке и подделанному отчету, установили журналисты ФАН.

«Если есть сигналы, Следственный комитет должен разбираться. Если история с Коротковым подтвердится комитетом, это будет двойное преступление... То, что он был полицейским плохим, то, что он негодяй, — об этом должны все знать», — отметил Милонов в разговоре с порталом «Слово и Дело».

Депутат Госдумы добавил, что либеральная общественность закрыла глаза на полицейское прошлое Короткова, поскольку он свой. Точно так же в свое время экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский нанимал на работу людей с уголовным прошлым, которые охраняли «сворованные у государства миллиарды». Милонов считает, что либеральная общественность любит правду ровно до того момента, пока она не начинает угрожать личной выгоде.

Ранее отдел расследований ФАН уже писал, что «борец за правду» из «Новой газеты» Денис Коротков, служа в милиции, запомнился коллегам тем, что брал взятки от преступников, устроил самосуд над подозреваемым и угрожал коллегам. Кроме того, его до сих пор подозревают в связях с террористами, чеченскими боевиками и заказе на убийство собственного коллеги Владимира Яременко. После общения со своими источниками ФАН удалось узнать подробности того, как Коротков помогал решать вопросы петербургскому криминалитету.