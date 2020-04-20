Джабаров назвал нормальным перехват российским Су-35 самолета США

Москва, 20 апреля. Российский Су-35 перехватил американский самолет-разведчик в соответствии с международными нормами, а вот военные США могли бы прекратить шпионить на время пандемии, заявил сенатор Владимир Джабаров.

Вашингтон ранее заявил, что 19 апреля российский самолет якобы совершил «небезопасный и непрофессиональный» перехват американского P-8A Poseidon. Перехват был осуществлен над Средиземным морем. В ВМС США уточнили, что расстояние между самолетами было меньше восьми метров.

Первый маневр российского самолета американцы расценили как «безопасный и профессиональный», второй уже сочли «небезопасным и непрофессиональным». По утверждению военных США, Су-35 летел на высокой скорости и приблизился к американскому самолету на расстояние около 25 футов (менее 8 метров).

Как передает телеканал «360», российский самолет действовал в пределах международных норм.

«Из сообщения Минобороны можно сделать вывод, что российский самолет действовал в пределах норм, предусмотренных для полетов в нейтральном небе. Ничего не нарушили», — подчеркнул сенатор.

15 апреля Министерство обороны США также сообщало о перехвате российским Су-35 американского самолета над Средиземным морем. Американская сторона сочла действия Су-35 «небезопасными». Военнослужащие США призвали россиян не совершать небезопасные действия, так как это может увеличить риск столкновений в воздухе.

Ранее было опубликовано видео со встречей в воздухе истребителя F-16 НАТО и российского МиГ-31. На кадрах видно, как МиГ-31 приближается к F-16, и российский пилот приветствует летчика за штурвалом истребителя НАТО. Он машет ему рукой и показывает большой палец. После этого пилот F-16 удаляется.