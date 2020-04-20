Боевые корабли РФ в Южно-Китайском море оказались в центре событий у спорных островов

Впервые за многие годы Тихоокеанский флот России вывел отряд боевых кораблей на выполнение задач боевой службы в районы Мирового океана, где пересеклись интересы крупнейших держав.

1 апреля 2020 года главную базу Тихоокеанского флота покинули два новейших российских ракетных корвета «Совершенный» и «Громкий», которые направились на юг, как было заявлено пресс-службой Минобороны России, «для решения задач длительного плавания в дальней морской зоне».

Уже 3 апреля в Корейском проливе, возле островов Цусима, корветы были обнаружены и сфотографированы самолетами P-3 «Орион» базовой патрульной авиации Морских сил самообороны Японии, однако в Восточно-Китайском море визуальный контакт с корветами был потерян.

В дальнейшем корветы проследовали в Южно-Китайское море, к этому времени уже насыщенное боевыми кораблями Китая, США и Японии, которые, осуществляя активное маневрирование в районе спорных островных территорий, настойчиво демонстрируют свое присутствие. А демонстрировать было что: события развивались здесь очень стремительно.

Так, еще 2 апреля китайский патрульный корабль береговой охраны в спорных водах в районе Парасельских островов протаранил и потопил небольшое вьетнамское рыболовное судно с восемью рыбаками. Кроме того, китайские пограничники задержали еще два рыболовных судна и всех вьетнамских рыбаков передали властям Вьетнама. Наследники Хо Ши Мина при поддержке Филиппин (которые так же, как и Вьетнам, имеют виды на Парасельские острова) выразили консолидированный протест китайской стороне.

Желая продемонстрировать несгибаемую силу, 12 апреля Военно-морской флот Китая в лице авианосной многоцелевой группы в составе авианосца Liaoning, эсминцев Xining и Guiyang, фрегатов Zaozhuang и Rizhao, а также транспорта снабжения Hulun Lake из Восточно-Китайского моря сквозь гряду островов Рюкю прошли южнее Окинавы в Филиппинское море, где, совершив поворот, с юга обогнули Тайвань и через Тайваньский пролив вернулись обратно в Восточно-Китайское море.

7-й флот ВМС США на отслеживание действий китайской авианосной многоцелевой группы поднял всю имеющуюся в наличии разведывательную авиацию, тогда как тайваньские СМИ подняли только визг, в котором сквозили нотки страха и упрека в сторону Вашингтона, что он не может оградить и защитить. И все это в то злосчастное время, когда США вдруг остались без привычных для них средств давления и запугивания — собственных авианосных ударных групп.

Развертывание АУГ в угрожаемом районе стало для США невозможным по той причине, что на авианосцах, пребывающих неподалеку, разбушевалась эпидемия коронавирусной инфекции, в результате чего CVN-71 Theodore Roosevelt вынужден был уйти на Гуам, а CVN-76 Ronald Reagan остаться в японской базе «Йокосука» до восстановления здоровья моряков.

И лишь универсальному десантному кораблю LHA-6 America теперь приходится практически в одиночку демонстрировать здесь американский флаг, боясь лишний раз кашлянуть в сторону ставшего таким сильным китайского флота, который на фоне всех происходящих в мире событий наглядно показал, что никакой коронавирус не может остановить «китайского морского дракона», который так стремительно набирает силу и водоизмещение.

А что же российский отряд кораблей? «Совершенный» и «Громкий» присутствуют в гуще всех событий. «Задачи длительного плавания в дальней морской зоне», уверен, включают в себя наработку навыков, которыми в полной мере обладал советский ВМФ в годы своего расцвета — находиться от потенциального противника на расстоянии удара в готовности такой удар нанести, если на то поступит соответствующий приказ. Можно смотреть на такое утверждение скептически, а автора чем-нибудь клеймить, но от этого предназначение боевых кораблей не изменится, и это просто надо принять.

Тем более, что МИД Вьетнама вдруг подлил масла в огонь, заявив накануне, что располагает доказательствами исторической принадлежности Парасельских островов вьетнамскому народу.