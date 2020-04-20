Российская армия и ОПК блестяще сдали «испытательный» экзамен в Сирии

Десятки отечественных образцов вооружения и военной техники за минувшие пять лет прошли испытания в Сирии. Вооруженные Силы РФ и ОПК до сих пор продолжают обширную испытательную программу в этой ближневосточной стране, отмечает обозреватель Федерального агентства новостей.

Так, 19 апреля глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил в эфире «России-1», что перспективный основной боевой танк Т-14, созданный на базе тяжелой универсальной гусеничной платформы «Армата», прошел обкатку в условиях сирийского театра боевых действий.

«Да, совершенно верно, они [«Арматы»] были в Сирии», — дословно ответил Мантуров на вопрос ведущего телепередачи.

Самое неожиданное в этих словах то, что произнес их именно глава Минпромторга: ранее об испытаниях на территории Сирии какого-либо отечественного образца вооружения или военной техники первым сообщало российское оборонное ведомство.

Да и сам факт отправки на Ближний Восток перспективного ОБТ Т-14, по праву считающегося настоящей революцией в истории мирового танкостроения, тоже вызывает удивление. Хотя бы потому, что со слов самого Мантурова, машина еще не завершила полный цикл испытаний в России.

«Она [«Армата»] дорогая еще потому, что проходит еще цикл дополнительных испытаний, модернизации, потому что министерство обороны заказало дополнительные технические решения для того, чтобы выйти уже на серийную поставку со следующего года», — отметил министр промышленности и торговли РФ.

Пожалуй, единственное, что в заявлении Мантурова не тянуло на сенсацию, — это сама идея обкатки изделия отечественного ОПК на сирийском театре военных действий. Начиная с 30 сентября 2015 года Россия не только проводила в Сирии контртеррористическую операцию, но и использовала территорию этой дружественной страны как настоящий полигон для испытаний изделий своего ОПК в реальных боевых условиях. И делалось это, судя по результатам, более чем успешно.

Подтверждением данного тезиса является не только позитивные для Дамаска и Москвы изменения на сирийском ТВД, но и заметное усиление интереса к российской военной продукции за рубежом.

«Со следующего года, после того как начнут поставляться уже серийно машины [нашему] министерству обороны, при получении паспорта экспортного облика, мы начнем работать с иностранными заказчиками», — подчеркнул Денис Мантуров.

Кроме того, глава Минпромторга РФ пояснил, что Россия уже получила предварительные заявки на «Армату» от иностранных заказчиков.

ФАН провел краткую «перепись» того, что ВС РФ и наш ОПК успели прогнать через ближневосточную «песочницу» за 2015–2020 годы.

«На земле, в небесах…»

Для систематизации нашего перечня используем строчку из знаменитой советской песни «Если завтра война»: «На земле, в небесах и на море наш напев и могуч и суров…»

Начнем с того, что «на земле».

Именно в Сирии состоялся боевой дебют армейского многоцелевого бронированного автомобиля «Рысь», комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха-4», самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», боевой машины огневой поддержки «Терминатор», берегового ракетного комплекса «Бастион», робототехнического комплекса разминирования «Уран-6», боевого многофункционального робототехнического комплекса на гусеничном ходу «Уран-9», малогабаритного беспроводного досмотрового робота «Сфера», автомата АК-74М с комплектом модернизации КМ-АК «Обвес».

Впервые на территории САР в ходе боевых действиях в массовом порядке использовались автомобиль-внедорожник ГАЗ-2330 «Тигр», бронетранспортер БТР-82А, основной боевой танк Т-90А и тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек».

В Сирии же состоялось первое развертывание в боевых условиях зенитных ракетных комплексов С-300-ПМ2 и С-400.

Перейдем к новинкам воздушным.

«Дебютантами» в Сирии стали российские стратегические бомбардировщики — сверхзвуковые Ту-160 и турбовинтовые Ту-95МС. В ноябре 2015 года те и другие не только впервые в своей истории приняли участие в боевых действиях, но и впервые в боевых условиях применили свое оружие — крылатые ракеты. Разумеется, последние были конвенционными, без ядерной боевой части. Ту-160 отстрелялись по объектам террористов новейшими стратегическими крылатыми ракетами Х-101, принятыми на вооружение только в 2013 году, а Ту-95МС использовали крылатые ракеты предыдущего поколения Х-555.

С 17 ноября 2015 года стали принимать активное участие в налетах на позиции террористов в Сирии и бомбардировщики Ту-22М3. Для этого самолета Сирия не стала первой войной. Тем не менее, определенную инновационную «изюминку» эти самолеты в сирийском небе все же имели. Ею стал новый бортовой радиоэлектронный комплекс СВП-24-22, который устанавливается на Ту-22М3 начиная с 2012 года.

В Сирии впервые полностью раскрыл свой ударный потенциал российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик поколения «4+» Су-34. До 2015 года две машины этого типа успели поучаствовать в краткосрочной «войне трех восьмерок», где они с помощью своих станций помех «Хибины» глушили ЗРК Грузии. В Сирии же Су-34 задействовались массово для нанесения эффективных бомбо-штурмовых ударов по наземным целям. При этом «тридцать четвертые» применяли обширную номенклатуру как неуправляемого, так и высокоточного управляемого вооружения.

Помимо непосредственно ударных функций Су-34 выполняли в Сирии и задачи летающих комплексов РЭБ.

Другой воздушной новинкой поколения «4+» в Сирии стал российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель Су-30СМ.

Появлялись в небе Сирии и российские боевые самолеты следующего поколения. Например, известно, что с 21 по 23 февраля 2018 года в составе российской авиационной группировки на авиабазе «Хмеймим» кратковременно находились два опытных образца российского истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА). И не просто находились, а в боевой обстановке осуществили практические пуски перспективных многоцелевых крылатых ракет оперативно-тактического назначения.

Также напомним, что в ходе сирийской кампании первый раз принял участие в боевых действиях тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5 «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Соответственно, впервые в боевой обстановке пришлось действовать и авиагруппе «Кузнецова», включавшей в себя палубные многоцелевые истребители четвертого поколения МиГ-27К и Су-33, а также противолодочные вертолеты Ка-27. Всего летчики авиагруппы крейсера выполнили 420 боевых вылетов, в том числе 117 ночных, и поразили 1252 объекта террористов.

В завершение темы воздушных «премьер» в Сирии напомним, что именно там впервые прошли масштабную и полноценную проверку боем наши разведывательные подразделения, осуществляющие контроль за обстановкой, разведку и целеуказание с помощью беспилотных летательных аппаратов «Тахион», «Орлан-10», «Элерон-3» и «Форпост».

На этом с воздухом закончим, чтобы взглянуть «и на море».

«…И на море»

О боевом дебюте «Кузнецова» мы уже упомянули. Добавить, что в ходе сирийской кампании также впервые «засветились» в боевых действиях малые ракетные корабли проекта 21631, фрегаты проекта 11356 и многоцелевые дизель-электрические подводные лодки проекта 636. Перечисленные вымпелы ВМФ России впервые использовали в боевой обстановке новейшие высокоточные малозаметные ракеты комплексов «Калибр-НК» и «Калибр-ПЛ».

Надо сказать, что сирийская кампания стала премьерой и одновременно настоящим звездным часом российских «Калибров». При этом был поставлен рекорд дальности использования крылатых ракет морского базирования по надводным целям — 1500 км в режиме огибания рельефа местности на предельно малых высотах.

«На новеньких» в Сирии выступили противодиверсионные катера проекта 21980 (шифр «Грачонок») и патрульные катера проекта 03160 («Раптор»).

Флотские спецподразделения подводных диверсионных сил и средств во время несения службы по охране акватории порта Тартус впервые в боевой обстановке использовали комплект специального водолазного снаряжения на базе аппарата полузамкнутого дыхания «Амфора», прибор ориентирования под водой УПН-1, быстроходную лодку БЛ-680, многофункциональный комплекс освещения донной обстановки «Галтель», телеуправляемый необитаемый подводный аппарат — уничтожитель мин «Чилим».

Отдельно хочется отметить успешное привлечение флота к долговременному осуществлению поставок в Сирию грузов военного назначения как для нужд нашей группировки ВКС, так и для правительственных войск.

Нетрудно заметить, что даже при беглом перечислении обкатанных в Сирии образцов, основанном на использовании исключительно открытых источников, масштабы проведенных ВС РФ и ОПК на сирийском ТВД испытаний впечатляют. А ведь сколько всего не попало в открытые источники!..

Как и следовало ожидать, не вся впервые задействованная в Сирии техника выдержала обкатку без сучка и задоринки. По сообщениям Минобороны России, 300 типов вооружения были доработаны с учетом сирийского опыта, а 12 образцов, которые до отправки в Сирию считались перспективными, после испытаний в боевых условиях были сняты с производства и с вооружения. Это нормально: la guerre comme à la guerre.

«Учиться воевать по-новому»

Важно понимать, что испытания в Сирии носили комплексный характер. Иными словами, проверку в боевых условиях прошли не только самые новые образцы: доказывали свою боеспособность и те изделия, что были приняты на вооружение еще во времена СССР. Более того, проверке на сирийском ТВД подверглась вообще вся военная составляющая нашего государства — за исключением разве что Стратегических ядерных сил.

То, что до 2015 года успело «засветиться» в зоне военных конфликтов эпизодически и в единичных экземплярах, именно в Сирии впервые было использовано на регулярной основе и массово. Апробированы новые тактические решения. Отслежена эффективность наработок сирийских военных, реализуемых на основе опыта текущей войны. Выяснена степень соответствия современным реалиям существующей организационно-штатной структуры войск. Уточнены данные по наряду сил и средств, необходимых для оперативного ремонта военной техники в полевых условиях. Проверена новая полевая форма, индивидуальные рационы питания и жизнеспособность концепции блочно-модульных городков контейнерного типа. В реальной боевой обстановке отработаны особенности использования в большом объеме и в едином комплексе средств космической, радиотехнической, воздушной, инструментальной и агентурной разведки.

Силы специальных операций РФ впервые именно на территории Сирии были использованы по своему основному профилю. То есть не для локальных контртеррористических операций, как это имело место ранее на Северном Кавказе, а для формирования рейдовых групп и групп доразведки целей, а также в роли инструкторов при обучении иностранных (сирийских) военнослужащих.

Также впервые российская сторона протестировала «горячие линии» для быстрого решения форс-мажорных ситуаций с министерствами обороны Израиля/Турции и отработала обеспечение операций ВКС в Сирии по линии МИД. Параллельно велась отработка урегулирования вопросов одновременного боевого применения на одном ТВД российской и иностранной авиации.

Был отлажен механизм ротации личного состава, задействованного в боевых действиях. Например, в сентябре 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что через боевые действия в Сирии прошло до 90% всего летного состава отечественной истребительной, армейской, штурмовой, дальней и транспортной авиации.

«У нас есть те, кто имеет 150–200 боевых вылетов — и это помимо всех тех, кто занимался обеспечением их полетов на земле», — добавил министр обороны.

По словам Сергея Шойгу, через сирийские «командировки» прошла значительная часть командиров полков, бригад, дивизий, командующих армиями, командующих войсками военных округов, руководителей центральных органов военного управления Минобороны РФ, а также профессорско-преподавательского состава практически всех высших военных учебных заведений страны.

Подводя итог, можно сказать, что сирийская кампания стала грандиозным, растянувшимся на несколько лет «испытательным» экзаменом для всех силовых структур РФ и ее ОПК. И этот экзамен Россия, судя по достигнутым результатам, сдала блестяще.

«В Сирии нам надо было учиться воевать по-новому. И мы этому научились», — по-военному лаконично сформулировал тот же вывод министр обороны Сергей Шойгу.

Остается добавить, что полигон «Сирия» до сих пор продолжает активно функционировать, о чем в минувшее воскресенье и сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.