Сенатор Бибикова разъяснила, как получить выплаты в 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Москва, 20 апреля. Все семьи с детьми до трех лет, имеющие право на материнский капитал, смогут получить выплаты в пять тысяч рублей на каждого ребенка. Для этого родители должны подать заявление в Пенсионный фонд. Об этом заявила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Важную меру поддержки в связи с коронавирусом получат семьи с детьми. Эта льгота для тех семей, которые имеют право на материнский капитал, независимо от факта использования маткапитала полностью или частично», — пояснила она.

Сенатор напомнила, что сумма материнского капитала не изменяется в связи с новыми выплатами, потому что эти средства назначаются за счет средств федерального бюджета.

«Не все знают, что полагающиеся выплаты носят заявительный характер, то есть, нужно подать заявление. Однако все социальные пособия и льготы в течение шести месяцев будут продлеваться и подтверждаться автоматически», — отметила Елена Бибикова.

Бибикова также напомнила, что эту выплату можно получить, подав заявление до 1 октября 2020 года.

«Необходимо обратиться в Пенсионный фонд через портал государственных услуг или личный кабинет Пенсионного фонда. Также можно подать заявление лично, но только по предварительной записи», — добавила она.

Напомним, власти Китая сообщили о вспышке нового типа коронавируса в городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019 во всем мире. Согласно последним данным, в России зарегистрирован 47121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.