Саакашвили пообещал Грузии 5,5 млрд долларов за приостановку его уголовных дел

Тбилиси, 20 апреля. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили предложил властям Тбилиси 5,5 млрд долларов на восстановление экономики в обмен на перенос рассмотрения возбужденных против него дел.

По словам Саакашвили, если грузинские власти предоставят ему временный официальный статус представителя руководства государства и перенесут рассмотрение возбужденных против него дел до осени, то он привезет в страну 5,5 млрд долларов от инвесторов на восстановление экономики после коронавируса.

Экс-президент Грузии заявил, что готов обратиться во все европейские страны и имеет необходимые знакомства в международных финансовых организациях, сообщает «Царьград». Саакашвили отметил, что экономический кризис на фоне пандемии коронавируса может привести Грузию к бедности и голоду, а спасет Тбилиси лишь иностранная помощь, пишет «Газета.ру».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 20 апреля, более 2,24 миллиона человек во всем мире заразились коронавирусом, 152 тысячи больных скончались. В Грузии почти 400 случаев и четыре летальных случая.

Ранее Саакашвили потребовал арестовать украинского депутата, предложившего обратиться к РФ за финансовой помощью на фоне падения экономики Украины из-за пандемии коронавируса. Он заявил, что Украина, в первую очередь, должна «отстать от бизнеса, не душить его».