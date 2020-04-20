В Пакистане оправдали террористов, обезглавивших американца: Исламабад давит на Трампа?

Соединенные Штаты Америки уже много лет позиционируют себя как главных борцов с международным террором. При этом годы идут, один американский президент сменяет другого, но терроризм остается в списках главных угроз нацбезопасности США. Более того, в мире (особенно на Ближнем Востоке) террор принимает новые, еще более уродливые формы, становясь при этом идеологически и физически крепче. Яркий тому пример — «Исламское государство»1 (запрещено в РФ), имевшее на пике своего расцвета собственную валюту. Сегодня, хоть ИГ1 и отошло на задний план (спасибо России и Ирану), террористы продолжают наносить удары то тут, то там. Другими словами, «халифатчики» ушли в глубокую партизанщину, доставляя при этом массу хлопот ближневосточным и африканским государствам.

Впрочем, это не помешало нынешнему американскому лидеру устроить цирковое представление с собаками и убегающим от них лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади. При этом Дональд Трамп так и не показал, как ликвидировали самого разыскиваемого террориста в мире. Лишь похвастался, что наблюдал за происходящим в прямом эфире и с большим удовольствием. После чего заявил, цитата: «Я не думаю, что кто-то сделал больше для борьбы с терроризмом, чем я».

Насколько нескромно, настолько же и неправда. И чтобы это понять, достаточно взглянуть на сегодняшнюю обстановку в Сирии, Ираке, Афганистане, Ливии.

Или на Пакистан, укрывающий террористов на глазах у американцев и назло американской власти.

Своих террористов не бросаем

В начале апреля высокий суд провинции Синд отменил смертный приговор Ахмеду Омару Саиду Шейху — лидеру террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия воинов пророка Мухаммеда») и главному обвиняемому по делу 2002 года о похищении и убийстве американского журналиста газеты The Wall Street Journal Дэниэла Перла. Вместо казни террориста приговорили к семи годам лишения свободы. Учитывая, что он уже отсидел 18 лет, пошли слухи о скором освобождении Шейха. Других подозреваемых также оправдали.

США сразу же осудили такое решение Исламабада. Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс на своей странице в Twitter написала, что это «оскорбление жертв терроризма во всем мире».

В Дели с самого начала предупреждали, что Пакистан сделает все, чтобы облегчить участь своего человека. И добивались экстрадиции террориста, имея доказательства его причастности к криминальной деятельности в Индии. Однако призывы индийской стороны были проигнорированы. И Исламабад продолжил укрывать у себя боевиков-участников громких террористических атак в разных странах. Арест некоторых из них стал возможен лишь недавно и после беспрецедентного давления со стороны мировой общественности. В случае с убийцами американского журналиста, расследовавшего деятельность исламистов в городе Карачи, Пакистан также отыграл решение суда только после реакции Соединенных Штатов. Террористов все же оставили под стражей. Но надолго ли?

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши сделал вид, что власть ни при чем. Мол, судебное решение было принято в то время, когда все были заняты борьбой с коронавирусом (будто бы других стран пандемия не коснулась).

Таким образом, преступники были повторно арестованы, ожидается судебное разбирательство, длительный этап содержания террористов под стражей и, готов поспорить, очередная манипуляция с законом в будущем, когда мир снова отвлечется на какое-нибудь важное событие.

Прецеденты уже были

Взять хотя бы громкое дело Хафиза Саида. Этого человека обвиняют в организации теракта в Мумбаи в 2008 году. Тогда, в результате серии взрывов, погибли 166 человек. Сотни получили ранения. Годами пакистанский суд отказывался судить Саида, прикрываясь отсутствием прямых доказательств его вины. И только в июле 2019-го его арестовали под давлением ФАТФ (международная организация по борьбе с отмыванием денег). Однако сразу же появились признаки того, что долго Хафиз Саид в тюрьме не просидит. В его деле нарочно оставили лазейки, за которые несложно будет зацепиться, как только уляжется пыль.

(Также, собственно, и произошло с убийцей американского журналиста WSJ. Спустя 18 лет Исламабад, пользуясь тем, что все заняты борьбой с коронавирусом, решил освободить террористов).

Из гуджранвальского суда дело Саида перенесли в Лахор под предлогом того, что жизнь террориста якобы находится под угрозой. Возникает логичный вопрос, почему бы не приставить к нему охрану? Не усилить надзор? Ответ прост — никто Хафизу не угрожал, а Лахор и расположенный рядом округ Гуджарнвала — это фактически базы радикальной группировки «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в РФ), основанная в 1989 году, кем бы вы думали? Правильно, Хафизом Саидом.

Политические мотивы

Любопытно, что история с вынесением пакистанскому террористу Ахмеду Омару Саиду Шейху оправдательного приговора совпала с выводом ВС США из Афганистана. Это произошло после подписания «мирного соглашения» между Штатами и «Талибаном»1 в Дохе 29 февраля. Вроде бы все довольны, кроме правительства Имрана Хана, ожидавшего получить от США оружие и деньги в рамках сотрудничества по Афганистану.

К тому же, по итогам недавней встречи Организации по борьбе с отмыванием денег ФАТФ, Пакистан оставили в «серой зоне», куда страну включили два года назад за финансирование террористических групп. Таким образом, Исламабад не может легко получать финансовую помощь от Евросоюза, МВФ, а также от Всемирного и Азиатского банков развития. Одни разочарования.

Исходя из чего, можно сделать вывод, что оправдательный приговор Омару Шейху — это, в том числе, и способ давления на администрацию Трампа в преддверии президентских выборов в США. Правительство Имрана Хана, скорее всего, допускало, что новость будет немедленно подхвачена американскими СМИ и Демократической партией.

Итого

Пакистан никогда не прекращал и вряд ли в ближайшее время прекратит поддерживать терроризм. Не в интересах Исламабада сейчас отказываться от столь эффективного и сравнительно недорогого способа оказывать давление на «партнеров». Так же, как давили на Индию с помощью Хафиза Саида, так теперь давят на США Омаром Шейхом.

Именно так поступает и один из главных союзников Исламабада — Турция. Методы и риторика настолько идентичны, что Имран Хан недавно заявил, мол, если бы президент Эрдоган был пакистанским политиком, он смог бы одержать победу на выборах.

А пару недель назад в старейшей и самой читаемой англоязычной газете Пакистана Dawn появилась редакционная статья, посвященная оправдательному приговору террористам, обезглавившим американского журналиста.

«Жестокое убийство Перла в январе 2002 года — через несколько месяцев после теракта 11 сентября — ужасная веха в истории вооруженных группировок Пакистана, — говорится в материале. — Было много причин, по которым полиция и спецслужбы должны были привлечь всех причастных к убийству журналиста. Однако только четверо, включая Шейха, были в конечном итоге обвинены и осуждены (и тех через 18 лет оправдали — Прим. ФАН). Другие были либо убиты во время столкновений с полицией, либо остались на свободе. Такие злоупотребления здесь не являются чем-то необычным, за исключением того, что в данном случае на карту поставлена ​​репутация Пакистана».

Газета также намекает на связь группировки Шейха с «Аль-Каидой»1. Но это уже совсем другая история.

1 Организация запрещена на территории РФ.