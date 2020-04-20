В МВД объяснили, как быть с просроченными водительскими правами

Москва, 20 апреля. Водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно, будут действительными на территории РФ до их замены, а водители на это время не будут привлекаться к административной ответственности. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, соответствующие разъяснения размещены на сайте МВД России.

Госавтоинспекция продолжит обменивать и выдавать водительские права, но с соблюдением дополнительных мер, направленных на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции. В МВД напомнили, что всем гражданам рекомендуется принимать решение о необходимости получения тех или иных услуг от ГИБДД с учетом обстановки, складывающейся в регионе проживания, исключив при этом нарушение установленного режима ограничительных мероприятий. Сейчас есть возможность отложить решение многих вопросов.

Тем не менее в каждом случае обращения гражданина госуслуги будут предоставлены. Например, из-за прекращения деятельности автошкол, экзамены на право управления транспортными средствами проводятся по скорректированным графикам небольшими группами. Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений осуществляются по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

18 апреля вступил в силу указ президента РФ «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации», согласно которому российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, сохраняют свою действительность до их замены в порядке, который будет определен ведомственным нормативным правовым актом.

Сейчас медицинские комиссии, которые выдают медсправку водителю, работают не во всех регионах. Если же такая справка уже есть у гражданина на руках, а также собраны все необходимые документы, то заменить водительское удостоверение возможно по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

МВД также сообщает: так как все водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля, действительны на территории России, то на это время граждане не будут привлекаться к административной ответственности за управление транспортным средством без прав.