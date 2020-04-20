Азербайджанская община Москвы приветствует отмену платы за патенты для трудовых мигрантов

Санкт-Петербург. 20 апреля. Председатель Азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев позитивно оценил указ президента России, позволяющий трудовым мигрантам не платить за патенты до 15 июня. Свое мнение он высказал в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Мы приветствуем такой шаг президента. Учитывая тот факт, что в России огромное количество трудовых мигрантов, которые остались в результате последних ограничений без работы, многие даже не смогли выехать на свою историческую родину — получается, они оказались в полулегальном положении. Получается, что этим указом они будут легализованы», — сказал Тагиев.

По его словам, принятые меры помогут не допустить критической ситуации среди трудовых мигрантов.

«В основном азербайджанцы заняты в сфере услуг — это торговля, обслуживание общепита и так далее. И как раз эти рабочие направления оказались закрыты с началом карантина, что сказалось на материальном положении азербайджанцев», — подчеркнул Тагиев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий всем трудовым мигрантам, чье пребывание в стране было законным на 15 марта 2020 года, беспрепятственно оставаться и работать до 15 июня. В это время сроки их пребывания в РФ учитываться не будут, что защитит мигрантов от массового истечения сроков патентов.