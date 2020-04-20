Мишустин поручил продлить выплаты пенсий россиянам за рубежом

Москва, 20 апреля. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил продлить выплаты пенсий россиянам, живущим за рубежом, без предоставления документов в Пенсионный фонд. Постановление кабмина размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«Пенсионному фонду РФ или органу, осуществляющему пенсионное обеспечение на территории РФ, осуществлять продление выплаты пенсий <…> и иных социальных выплат», — говорится в документе.

Согласно постановлению, россиянам не нужно будет подтверждать факт нахождения в живых, принадлежность к российскому гражданству и наличие оплачиваемой работы.

Такая мера распространяется на правоотношения, которые возникли с 1 марта 2020 года, и действует до 1 июля этого года.

Ранее генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на фоне пандемии попросила Мишустина приравнять официально трудоустроенных мигрантов к российским гражданам для получения ими пособий по безработице. Она уточнила, что такая практика реализуется в Португалии.