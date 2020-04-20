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Навальный пытается выдать разрушителя России Немцова за «трагически погибшего гражданина»

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Навальный пытается выдать разрушителя России Немцова за «трагически погибшего гражданина»

Москва, 20 апреля. Скандальный блогер Алексей Навальный получил очередной повод для провокации, когда посольство РФ в Чехии сменило адрес после того, как площади, на которой находилось диппредставительство, дали имя покойного политика Бориса Немцова. На «переезд» основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом) отреагировал на своей странице в Twitter.

«Непонятно почему. Это здорово, что другая страна назвала площадь в честь трагически погибшего российского гражданина. Почему же нашему посольству стыдно находиться по этому адресу?» — написал Навальный.

Навальный пытается выдать разрушителя России Немцова за «трагически погибшего гражданина»

В своем сообщении скандальный блогер не учел, что Немцов — это не просто «трагически погибший гражданин». Еще в 1990-е политик начал деструктивную деятельность в нашей стране, действуя по указке Запада. В 1993 году Немцов возглавил администрацию Нижнего Новгорода, после чего в город стали постоянно наведываться американские и другие иностранные делегации. Политик продолжал сотрудничать с Западом и после дефолта 1998 года — Немцов встречался с экс-президентом США Биллом Клинтоном, бывшей главой американского Госдепа Кондолизой Райс и бывшим вице-президентом США Диком Чейни.

В конце прошлого столетия политик создал свой политический блок «Союз правых сил» (СПС), который скрывал источники финансирования. Имена некоторых спонсоров СПС покрыты тайной и по сей день.

«Немцов жил на спонсорские деньги. Да, противникам власти давали деньги, кто — не буду называть. И на эти деньги он существовал. Как вся оппозиция», — рассказала в своем время о финансировании СПС стоящая у истоков партии Ирина Хакамада.

Немцов, деятельность которого была направлена на разрушение России, успел «наследить» и на Украине — в 2004 году его партия оказала поддержку Виктору Ющенко во время первой волны «оранжевых» митингов, напоминает Nation News. Кроме того, СМИ писали, что российский политики обогатился на распродаже оружия, доставшегося Киеву в наследство от СССР.

Очевидно, что действия Немцова в нашей стране носили деструктивный характер. Так, ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов назвал покойного политика предателем, который способствовал «геноциду российского народа».

Навальный пытается выдать разрушителя России Немцова за «трагически погибшего гражданина»

После смерти имя Бориса Немцова стали использовать на Западе и в Европе для создания антироссийских настроений. Так, в Европе вручается премия имени скандального политика за «отвагу в борьбе за демократические ценности». А переименование площади в Праге стало явной провокацией в отношении российского посольства.

Отметим, что ранее российское диппредставительство уже призывало не политизировать изменение своего адреса. В посольстве сообщили, что теперь за ним сохраняется адрес улица Коруновачни (ориентационный номер 36), поскольку название этой улицы используется более ста лет, и вероятность ее переименования очень мала. Дипломатическое представительство направило соответствующую ноту в МИД Чехии, отметив, что документ носит исключительно технический характер.

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Источник: Nation News
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