Москва, 20 апреля. Скандальный блогер Алексей Навальный получил очередной повод для провокации, когда посольство РФ в Чехии сменило адрес после того, как площади, на которой находилось диппредставительство, дали имя покойного политика Бориса Немцова. На «переезд» основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом) отреагировал на своей странице в Twitter.

«Непонятно почему. Это здорово, что другая страна назвала площадь в честь трагически погибшего российского гражданина. Почему же нашему посольству стыдно находиться по этому адресу?» — написал Навальный.

В своем сообщении скандальный блогер не учел, что Немцов — это не просто «трагически погибший гражданин». Еще в 1990-е политик начал деструктивную деятельность в нашей стране, действуя по указке Запада. В 1993 году Немцов возглавил администрацию Нижнего Новгорода, после чего в город стали постоянно наведываться американские и другие иностранные делегации. Политик продолжал сотрудничать с Западом и после дефолта 1998 года — Немцов встречался с экс-президентом США Биллом Клинтоном, бывшей главой американского Госдепа Кондолизой Райс и бывшим вице-президентом США Диком Чейни.

В конце прошлого столетия политик создал свой политический блок «Союз правых сил» (СПС), который скрывал источники финансирования. Имена некоторых спонсоров СПС покрыты тайной и по сей день.

«Немцов жил на спонсорские деньги. Да, противникам власти давали деньги, кто — не буду называть. И на эти деньги он существовал. Как вся оппозиция», — рассказала в своем время о финансировании СПС стоящая у истоков партии Ирина Хакамада.

Немцов, деятельность которого была направлена на разрушение России, успел «наследить» и на Украине — в 2004 году его партия оказала поддержку Виктору Ющенко во время первой волны «оранжевых» митингов, напоминает Nation News. Кроме того, СМИ писали, что российский политики обогатился на распродаже оружия, доставшегося Киеву в наследство от СССР.

Очевидно, что действия Немцова в нашей стране носили деструктивный характер. Так, ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов назвал покойного политика предателем, который способствовал «геноциду российского народа».

После смерти имя Бориса Немцова стали использовать на Западе и в Европе для создания антироссийских настроений. Так, в Европе вручается премия имени скандального политика за «отвагу в борьбе за демократические ценности». А переименование площади в Праге стало явной провокацией в отношении российского посольства.

Отметим, что ранее российское диппредставительство уже призывало не политизировать изменение своего адреса. В посольстве сообщили, что теперь за ним сохраняется адрес улица Коруновачни (ориентационный номер 36), поскольку название этой улицы используется более ста лет, и вероятность ее переименования очень мала. Дипломатическое представительство направило соответствующую ноту в МИД Чехии, отметив, что документ носит исключительно технический характер.