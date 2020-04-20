Федерация мигрантов России предрекла рост преступности среди иностранных рабочих

Санкт-Петербург. 20 апреля. Если иностранные мигранты в России будут массово терять работу, это может привести к росту уличной преступности, считает президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. Своим мнением он поделился в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«На данном этапе серьезного всплеска преступности нет, я ожидаю его на следующей неделе или через неделю. Потому что ситуация, которая складывается, ухудшается с каждым днем», — подчеркнул он.

В то же время Коженов выступил против выдачи пособий безработным мигрантам. По его словам, вынужденное безделье может привести к росту уличной преступности, как это произошло в странах Европы.

«Поэтому я всегда был против того, чтобы мы платили какие-то пособия вообще. На эту тему я всегда получал много критики от псевдоправозащитников, но сейчас ситуация такова, что мигранту негде работать», — сказал он.

Президент Федерации мигрантов России положительно оценил меры, предпринятые правительством России по поддержке трудовых мигрантов и недопущению роста безработицы.