Российские ВКС остудили «горячие головы» США, направивших самолет-разведчик в Сирию

Россия обладает всеми необходимыми средствами, чтобы остудить «горячие головы» США — недаром в русском языке существует выражение «граница на замке». Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил военный политолог Андрей Кошкин, комментируя сообщение о сопровождении американского самолета-разведчика российским истребителем в Сирии.

Ранее Минобороны РФ сообщило о сопровождении самолета ВМС США. Накануне российские военные в Сирии зафиксировали неопознанный самолет. Воздушное судно двигалось над нейтральными водами Средиземного моря в сторону объектов РФ, расположенных в Сирийской Арабской Республике. Для опознания цели в воздух подняли дежурный истребитель с авиабазы «Хмеймим».

«Летчик российского истребителя после сближения идентифицировал бортовой номер и принадлежность самолета к ВМС США и взял его на сопровождение», — говорится в сообщении ведомства.

После того как американский самолет изменил курс, российский истребитель вернулся на аэродром.

В намерениях американского самолета-разведчика сомневаться не приходится. Уверенность в этом выразил эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Если разведывательный самолет приближался к границам нашей базы, естественно, что он вел техническую разведку всех наших средств. Это подрывает боевую готовность наших баз. Потому что мы не уверены, с кем этими разведданными делятся Соединенные Штаты. А порой мы предполагаем и являемся, в общем-то, провидцами своих предположений, что они делятся ими с другими государствами, от которых информация попадает и к террористам», — сказал Андрей Кошкин в комментарии ФАН.

Однако в русском языке не просто так существует фраза «граница на замке». Именно это выражение лучше всего характеризует тяжелый повседневный труд российских вооруженных сил и спецслужб, уверен эксперт. В этой ситуации — аналогично: как только американский самолет приблизился к российскому объекту — в небо тут же были подняты соответствующие силы России.

«Это и есть граница на замке. Так что ни у представителей НАТО, ни лично у вооруженных сил США не должно быть сомнений, что, приблизившись к нашей границе, они получат соответствующую реакцию с нашей стороны. Но они каждый раз проверяют. Наверное, у них тоже есть свои установки», — сказал Андрей Кошкин.

Здесь стоит вспомнить, как на прошлой неделе представители США и НАТО буквально «вопили» из-за пролета российского Су-35 неподалеку от американского самолета над Средиземным морем. Командующий Европейским командованием ВС США и главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что Вашингтон выразил Москве «недовольство», и упрекнул российского пилота в якобы непрофессионализме.

«Как они только не трактуют это: «опасное», «непрофессиональное» сближение. Так они трактуют это и на море, и в воздухе. Тем самым им хотелось бы подчеркнуть некое несовершенство наших специалистов. Это инсинуации! Не приближайтесь, и не будете получать соответствующей реакции. Они тут же эту реакцию начинают трансформировать в «некорректное сближение» и тому подобное. Это инсинуации, это происки в информационном поле, чтобы еще раз ущипнуть Россию в международном пространстве», — объяснил Андрей Кошкин.

Несмотря на попытки Штатов «ущипнуть» Москву, у России есть все средства, чтобы остудить «горячие головы».