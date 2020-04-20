Собянин объявил о продлении мер самоизоляции до 1 мая

Москва, 20 апреля. Принятые меры контроля и самоизоляции в Москве продлятся до 1 мая, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Мы считаем, что меры сдерживания, — самоизоляция — которые мы приняли в соответствии с вашими поручениями, необходимо продолжать. Поэтому принято решение до 1 мая продлить достаточно жесткие ограничения и пропускной режим», — сказал Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Чиновник добавил, что со среды вводится автоматический контроль за наличием пропусков и соблюдения карантинного режима.

Градоначальник также сообщил, что число тяжело заболевших коронавирусом в течение десяти дней стабилизировалось на уровне 1 тыс. — 1,3 тыс. человек в сутки. По его словам, отсутствие взрывного роста заболевших дает возможность всей медицине «спокойно в плавном режиме работать».

В середине апреля в Москве был введен пропускной режим, который на минувшей неделе продлили до 1 мая. Собянин сообщил, что все остальные ранее введенные ограничительные меры будут продлены до 1 мая.

Москва является лидером по числу зараженных коронавирусом в России. Всего в стране по состоянию на 20 апреля более 47 тысяч зараженных, из них свыше 26 тысяч человек в российской столице.