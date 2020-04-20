Шерин рассказал, почему российские военные лучше всех защищены от коронавируса

Военнослужащие российской армии меньше всего могут заразиться коронавирусной инфекцией из-за качественного медицинского обслуживания в вооруженных силах. Об этом Федеральному агентству новостей заявил депутат Госдумы Александр Шерин.

Солдаты и офицеры, которые должны были принять участие в параде Победы на Красной площади, возвращаются с подмосковного полигона Алабино обратно в свои части в связи с переносом мероприятия из-за распространения COVID-19. По прибытии в части военнослужащие будут отправлены на 14-дневный карантин.

Кроме того, все транспортные средства, задействованные в перевозке участников парада, пройдут дезинфекцию химическими средствами и останутся на хранении в общевойсковом соединении Западного военного округа. Специальной обработке подвергнутся все железнодорожные вагоны.

«Весь личный состав обеспечен индивидуальными средствами защиты», — сказано в сообщении Минобороны.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин объяснил, что личный состав Вооруженных сил Российской Федерации защищен гораздо лучше, чем все остальные граждане нашей страны в силу специфики службы.

«Люди находятся 24 часа в сутки на службе, особенно когда идет речь о срочниках. Они систематически подвергаются медицинскому осмотру и в любой момент могут получить качественное медицинское обслуживание. Военнослужащие имеют силы и средства для дезинфекции не только техники, но и одежды», — рассказал Шерин в комментарии ФАН.

При этом парламентарий обратил внимание, что лучшая защищенность военных от коронавируса обуславливается их нахождением в «замкнутом пространстве» на территории воинской части, которая не является местом для свободного доступа.

«В ней особый пропускной режим — туда могут проходить только военнослужащие и люди гражданского персонала, которые имеют допуск. Таким образом, в конкретном месте находится ограниченное количество людей. В этом плане они в гораздо более выигрышной ситуации, нежели все остальные», — сказал депутат.

Шерин также поделился своей точкой зрения по поводу решения президента РФ Владимира Путина перенести празднования Дня Победы в этом году из-за коронавируса.

«Парад Победы можно было провести и показать по телевизору. Однако президентом принято решение, которое не может быть оспорено. Если президент решил, что есть основания перенести парад, то почему бы этого не сделать. Ведь парад проводится для того, чтобы это было массовое гуляние. Раз не получается с людьми провести парад, то, наверно, нет смысла тратить деньги», — добавил он.

Напомним, что 16 апреля Владимир Путин принял решение отложить подготовку к параду, который традиционно должен был состояться в Москве 9 мая, и перенес все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы. По мнению президента, это решение продиктовано большим риском для здоровья граждан и гостей столицы из-за коронавируса. Президент выразил уверенность, что праздник отметят в каждой семье, несмотря на временный отказ от массовых мероприятий.

В связи с изменением даты торжественных мероприятий, в Кремле попросили иностранных лидеров, приглашенных посетить Москву по случаю празднования Дня Победы, отложить визиты. Решение российской стороны полностью поддержали в США.