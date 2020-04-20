Заболевшую коронавирусом семью в Ивановской области затравили в соцсетях

Иваново, 20 апреля. Семью из Заволжска Ивановской области затравили в соцсетях за то, что они привезли коронавирус из Москвы. Местные жители сначала были агрессивными, а потом стали помогать заболевшим.

Первыми пациентами с коронавирусом в Ивановской области стала семья Малковых. Глава семейства работал на стройке в столице, а после возвращения в Заволжск у него проявились симптомы болезни.

По словам Татьяной Малковой, лечение начали оперативно. Знакомые купили препараты в аптеке, через несколько дней диагноз на коронавирус подтвердился.

Местные СМИ разместили информацию о больных. После этого началась травля Малковых в соцсетях.

«Поступило сообщение, что нас разорвут, если кто-то из членов нашей семьи попробует выйти из дома, машину сожгут», — рассказала Малкова, ее слова передает телеканал «360».

В ответ на угрозы женщина опубликовала видеообращение, в котором обрисовала ситуацию. Она заверила, что из дома никто не выходит.

Мужа и ребенка уже госпитализировали. Он перенес две операции на легкие, а у ребенка начались осложнения. Сама же Татьяна лечится дома, с доставкой всего необходимого ей помогают волонтеры.

После откровенного ролика к этой семье изменили отношение — соседи стали оставлять у двери пироги. Малкова добавила, что она не будет писать заявление в полицию. Главное, чтобы ее родные поскорее выздоровели.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина заявила в полицию на собственного сына, у которого подтвердился коронавирус. Мужчина вышел на улицу, несмотря на предписания врачей.