Разграбление инфраструктуры в Сирии стало главным заработком протурецких боевиков

Разрушение энергоинфраструктуры, кража меди и разграбление местного населения — как боевики протурецких бандформирований пытаются заработать на занимаемых территориях Большого Идлиба, Федеральному агентству новостей рассказал политолог Андрей Кошкин.

Доказательства преступлений

Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии, которые демонстрируют последствия разрушения инфраструктуры Большого Идлиба со стороны террористов из «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра1, запрещенная в РФ).

Согласно заявлению местных жителей, боевики беспрепятственно украли все кабеля электропередач в населенном пункте Иббин, расположенном на западе провинции Алеппо. При этом террористы из «Хайят Тахрир аш-Шам» не стали оправдываться и прямо сказали местному населению, что их интересуют все медные провода, которые можно будет продать, в районе населенного пункта.

Обратим внимание, что несколько дней назад радикальные джихадисты из «Хайят Тахрир аш-Шам» попались во время перевозки по трассе М4 «Латакия – Алеппо» опор линий электропередач в районе горного хребта Джебель аз-Завия, расположенного на юго-западе провинции Идлиб. По рассказам местных жителей в социальных сетях, боевики демонтировали и увезли в неизвестном направлении объекты инфраструктуры, лишив людей электричества.

News of the day #hts #tip #nlf #fsa #isis_ex still looting the poor ppl of #Idlib in the name of religion ( to become wahhabis & brain ???? washed



Here it showing that they stealing electricity pylons & burning ???? others property & innocents ppl can’t do anything #Syria pic.twitter.com/0S8zHzzpSz — SyriaWarNews???????????????????????????????? (@090203_S_A_H) April 15, 2020

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, почему боевики активно принялись разрушать инфраструктуру на занимаемых территориях.

Меркантильные интересы боевиков

По словам собеседника ФАН, боевики весьма активно решают меркантильные вопросы при помощи оружия в угоду своей узкой группы, желающей подзаработать. Фактически они просто разграбляют местное население.

«В результате действий боевиков серьезно страдает инфраструктура, но в настоящий момент с этим что-то сделать очень сложно, так как даже при ее восстановлении не исключено, что террористы опять не разграбят все на занимаемых территориях. Кроме того, предложения Сирии восстановить инфраструктуру встречают сопротивление на Западе, который санкциями мешает поступлению иностранных инвестиций на подобные проекты», — говорит Андрей Кошкин.

Попустительство со стороны Турции

Как замечает эксперт Ассоциации военных политологов, сейчас Турция позволяет боевикам делать все что угодно, так как в ближайшем будущем репутация «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) уже не будет иметь большого значения. Как ранее писало Федеральное агентство новостей, накануне в Идлибе прошла встреча представителей турецкой разведки и полевых командиров радикальных террористических формирований с целью обсуждения возможности их вливания в ряды подконтрольные Анкаре группировки «умеренной оппозиции», входящие в «Сирийскую национальную армию» (СНА).

«Сейчас Анкара пытается вырулить из той непростой ситуаций на северо-западе Сирии, которая касается выполнения ее обещаний о разграничении радикальных исламистов от так называемой умеренной оппозиции. Поэтому Турция и хочется заменить знамена у террористов ХТШ, чтобы объявить об отсутствии радикалов. Кроме этого, включение «Хайят Тахрир аш-Шам» в состав СНА позволит туркам лучше контролировать боевиков в Идлибе для выполнения своих задач. Плотнее связывать террористов с собой Анкара не хочет, так как ей нужны прокси войска в Сирии, поэтому контроль будет скорее через полевых командиров и обещания денег и своего гражданства», — замечает собеседник ФАН.

«Оппозиция» — обычные бандиты

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало видеодоказательства мародерства со стороны боевиков группировки «Фейлак аль-Маджид», входящей в состав «Сирийской национальной армии», полностью контролируемой из Турции. На кадрах записи член бандформирования тащил на себе мешок меди, украденной в одном из домов местных жителей

Video shows some pro-Turkish Faylaq Al-Majd property looters, led by Yasser Abdel Rahim and Yamen Taljo, looting the "government cooper" in Al-Bazmo village, western of Aleppo. They have reportedly left nothing in the village and then started to steal the power and telecom lines. pic.twitter.com/RM41VlC2Qx — VdC-NsY \ Northeastern Syria (@vdcnsy) March 23, 2020

По словам политолога, важно понимать, что знамена никак не сказываются на том, кто входит в ту или иную вооруженную группировку.

«Мы видели, как радикальные группировки для адаптации к новым этапам боевых действий просто меняли свои названия, а террористы переходили то в одно, то в другое бандформирование. Никакого отличия между протурецкими группировками нет, так как состоят они из наемников и джихадистов, и цель для них одна — получение денег с занимаемых территорий любым путем. Поэтому как они называются, не имеет значения», — заключил Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.