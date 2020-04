Разрушение энергоинфраструктуры, кража меди и разграбление местного населения — как боевики протурецких бандформирований пытаются заработать на занимаемых территориях Большого Идлиба, Федеральному агентству новостей рассказал политолог Андрей Кошкин.

Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии, которые демонстрируют последствия разрушения инфраструктуры Большого Идлиба со стороны террористов из «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра1, запрещенная в РФ).

Согласно заявлению местных жителей, боевики беспрепятственно украли все кабеля электропередач в населенном пункте Иббин, расположенном на западе провинции Алеппо. При этом террористы из «Хайят Тахрир аш-Шам» не стали оправдываться и прямо сказали местному населению, что их интересуют все медные провода, которые можно будет продать, в районе населенного пункта.

Обратим внимание, что несколько дней назад радикальные джихадисты из «Хайят Тахрир аш-Шам» попались во время перевозки по трассе М4 «Латакия – Алеппо» опор линий электропередач в районе горного хребта Джебель аз-Завия, расположенного на юго-западе провинции Идлиб. По рассказам местных жителей в социальных сетях, боевики демонтировали и увезли в неизвестном направлении объекты инфраструктуры, лишив людей электричества.

News of the day #hts #tip #nlf #fsa #isis_ex still looting the poor ppl of #Idlib in the name of religion ( to become wahhabis & brain ???? washed



Here it showing that they stealing electricity pylons & burning ???? others property & innocents ppl can’t do anything #Syria pic.twitter.com/0S8zHzzpSz