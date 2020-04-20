В Федерации мигрантов назвали число находящихся на заработках в РФ украинцев

Санкт-Петербург. 20 апреля. В России на фоне эпидемии коронавируса находятся примерно 10 млн иностранных мигрантов, самая крупная часть — граждане Украины, сообщил президент Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Самая крупная диаспора, безусловно, — это Украина, но она и менее организованная. Они моментально адаптируются, знают язык, не испытывают проблем. Их примерно 4 млн. Потом идут узбеки, их примерно 2–2,5 млн человек. Далее примерно по 800 тыс. таджиков и киргизов, и далее идут армяне, молдаване, белорусы», — уточнил Коженов.

По его словам, сейчас более 8% иностранных мигрантов заявляют об отсутствии работы и нехватке денег.

«Сейчас ситуация такая, что мигрантам негде работать. По состоянию на 8 апреля 8,5% мигрантов из выборки в 30 тыс. человек были без работы, в крайне бедственном положении. Если у нас 10 млн мигрантов в стране, то 8,5% — это 850 тыс. людей в крайне бедственном положении. Это очень много», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что деньги для возвращения на родину у многих мигрантов есть, но в ближайшие недели они потратят их на еду. При этом возобновление авиасообщения с соседними странами в ближайшее время маловероятно.

«Сейчас достаточно большое количество людей имеет деньги и желание. Достаточно включить авиасообщение, и сотни тысяч улетят на родину. Но уже в ближайшие недели они эти деньги потратят на еду. Кроме того, есть и определенные проблемы у принимающих сторон, поскольку не везде могут обеспечить достаточный уровень санитарно-эпидемиологической безопасности», — добавил Коженов.

По данным эксперта, сильнее всего пострадали от ограничений по коронавирусу водители, уборщики и официанты. Занятость сохраняется у курьеров.