Потерявшая левую грудь Водонаева рассмешила подписчиков «откровенным» снимком

Москва, 20 апреля. Известная телеведущая и блогер Алена Водонаева выложила в своем Instagram несколько откровенных фотографий, на которых девушка позирует в черном платье с глубоким вырезом. Однако то, что должно было вызвать восхищение и сексуальное желание, спровоцировало лишь смех.

Некоторые подписчики обратили внимание, что из-за неудачного ракурса камеры у Водонаевой пропала левая грудь, отмечает Пятый канал.

«Меня одного интересует, куда делать левая грудь?», «Одногрудая!», «Амазонки по легенде лишали себя правой груди, так в теории легче стрелять из лука», — пишут в комментариях.

Напомним, что в начале года Водонаева оказалась в центре внимания из-за поста, в котором она выступила против увеличения маткапитала в России. Девушка отметила, что этим правом немедленно воспользуется «быдло», которое якобы начнет зарабатывать на детях.

Скандальная публикация вызвала широкий общественный резонанс — на записи блогера пожаловались в правоохранительные органы. Полиция начала проверку по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. В начале марта телеведущая обнародовала результаты лингвистической экспертизы ее поста.

Отметим, что на пост девушки уже отреагировали представители власти. Они заявили, что маткапитал выплачивается под строгим контролем и его нельзя потратить на непредусмотренные законом цели.