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Потерявшая левую грудь Водонаева рассмешила подписчиков «откровенным» снимком

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Потерявшая левую грудь Водонаева рассмешила подписчиков «откровенным» снимком

Москва, 20 апреля. Известная телеведущая и блогер Алена Водонаева выложила в своем Instagram несколько откровенных фотографий, на которых девушка позирует в черном платье с глубоким вырезом. Однако то, что должно было вызвать восхищение и сексуальное желание, спровоцировало лишь смех.

Некоторые подписчики обратили внимание, что из-за неудачного ракурса камеры у Водонаевой пропала левая грудь, отмечает Пятый канал.

Потерявшая левую грудь Водонаева рассмешила подписчиков «откровенным» снимком

«Меня одного интересует, куда делать левая грудь?», «Одногрудая!», «Амазонки по легенде лишали себя правой груди, так в теории легче стрелять из лука», — пишут в комментариях.

Напомним, что в начале года Водонаева оказалась в центре внимания из-за поста, в котором она выступила против увеличения маткапитала в России. Девушка отметила, что этим правом немедленно воспользуется «быдло», которое якобы начнет зарабатывать на детях.

Скандальная публикация вызвала широкий общественный резонанс — на записи блогера пожаловались в правоохранительные органы. Полиция начала проверку по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. В начале марта телеведущая обнародовала результаты лингвистической экспертизы ее поста.

Отметим, что на пост девушки уже отреагировали представители власти. Они заявили, что маткапитал выплачивается под строгим контролем и его нельзя потратить на непредусмотренные законом цели.

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Источник: Пятый канал
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