Голикова рассказала Путину о ситуации с коронавирусом в России

Москва, 20 апреля. Вице-премьер России Татьяна Голикова представила президенту Владимиру Путину отчет о ситуации с распространением коронавируса в стране.

В ходе совещания по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки Голикова рассказала, что число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в России превысило отметку в 47 тысяч человек.

«Рост заболевших за последние сутки составляет 10%, по Москве — 8,3%, Московская область — 12,4%», — сказала она.

По словам вице-премьера, Россия в настоящий момент находится на втором месте по количеству тестирований на коронавирус в мире. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, в стране провели уже более двух миллионов исследований.

По России, как указала Голикова, выявлено 285 очагов заболевания. Средний возраст среди заразившихся для женщин — 47,9 года, для мужчин — 44,7 года.

Вице-премьер заметила, что регионы отстают от Москвы по ситуации с коронавирусом на две-три недели. Самый низкий показатель распространения инфекции на 100 тысяч населения в Кемеровской области.

Голикова призвала власти регионов четко реагировать на изменения ситуации, поскольку в ближайшие две-три недели темпы заражения могут значительно возрасти.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее сообщил, что над созданием вакцины от коронавирусной инфекции в стране работают семь центров. Клинические испытания должны начаться уже в ближайшее время.